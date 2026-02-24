美股早盤／AMD奪單股價揚 台積ADR跟漲 指數漲跌互見

24日早盤美股四大指數漲跌互見。路透

Citrini研究公司的「末日報告」23日引爆市場賣壓後，投資人持續憂慮人工智慧（AI ）的顛覆性衝擊，24日早盤美股四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上漲0.2%、史坦普500指數下跌0.3%，那斯達克指數跌0.3%，費城半導體指數漲0.1%。台積電ADR攀升2%、輝達挫低1%

超微（AMD）大漲7%。該公司24日同意在五年間，出售數百億美元的人工智慧（AI）晶片給Meta Platforms，而且Meta最多可持有AMD的10%股權。華爾街日報（WSJ）估計，整起交易價值超過1,000億美元。

Anthropic美東時間上午9時30分舉行線上活動，預料會推出新產品，並展示Claude的最新功能。瑞穗交易員在報告中寫道，「沒人想在AI產品發布會前裝聰明，不管公不公平，Anthropic的每個新頭條，都被當成既有軟體業的新競爭，投資人不想賭注結果如何，而是選擇先退場觀望」。

交易者還面對其他風險，美國總統川普 的10%全球關稅在24日上路，何時會升至15%仍不清楚。投資人將關注川普美東晚間9時的國情咨文演說，尋找線索。

投資銀行Panmure Liberum策略主管克萊曼說，投資者的關注重點有三：關稅、伊朗 、聯準會（Fed），若是川普暗示軍事攻擊伊朗迫在眉睫，應該會觸發油金的另一波漲勢。要是川普藉此機會霸凌最高法院或Fed，債市不會輕易放過。