我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

川普15%新關稅 恐將又挨告

美股早盤／AMD奪單股價揚 台積ADR跟漲 指數漲跌互見

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
24日早盤美股四大指數漲跌互見。路透
24日早盤美股四大指數漲跌互見。路透

Citrini研究公司的「末日報告」23日引爆市場賣壓後，投資人持續憂慮人工智慧（AI）的顛覆性衝擊，24日早盤美股四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上漲0.2%、史坦普500指數下跌0.3%，那斯達克指數跌0.3%，費城半導體指數漲0.1%。台積電ADR攀升2%、輝達挫低1%

超微（AMD）大漲7%。該公司24日同意在五年間，出售數百億美元的人工智慧（AI）晶片給Meta Platforms，而且Meta最多可持有AMD的10%股權。華爾街日報（WSJ）估計，整起交易價值超過1,000億美元。

Anthropic美東時間上午9時30分舉行線上活動，預料會推出新產品，並展示Claude的最新功能。瑞穗交易員在報告中寫道，「沒人想在AI產品發布會前裝聰明，不管公不公平，Anthropic的每個新頭條，都被當成既有軟體業的新競爭，投資人不想賭注結果如何，而是選擇先退場觀望」。

交易者還面對其他風險，美國總統川普的10%全球關稅在24日上路，何時會升至15%仍不清楚。投資人將關注川普美東晚間9時的國情咨文演說，尋找線索。

投資銀行Panmure Liberum策略主管克萊曼說，投資者的關注重點有三：關稅、伊朗、聯準會（Fed），若是川普暗示軍事攻擊伊朗迫在眉睫，應該會觸發油金的另一波漲勢。要是川普藉此機會霸凌最高法院或Fed，債市不會輕易放過。

世報陪您半世紀

川普 AI 伊朗

上一則

響應美國製造 蘋果Mac mini部分產線移至德州鴻海廠

下一則

日媒揭：高市對「再升息」表達疑慮 拖累日圓重貶1%

延伸閱讀

川普3月底訪中？中國外交部今天回應了

川普3月底訪中？中國外交部今天回應了
川普15%新關稅 恐將又挨告

川普15%新關稅 恐將又挨告
關稅挫敗、伊朗局勢升溫 川普國情咨文迎關鍵考驗

關稅挫敗、伊朗局勢升溫 川普國情咨文迎關鍵考驗
川普15%新關稅150天後到期 共和黨人憂無力支持延長

川普15%新關稅150天後到期 共和黨人憂無力支持延長

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重