Fed理事沃勒：3月是否支持降息 將視就業數據而定

求職示意圖。 美聯社

美國聯準會（Fed）理事沃勒23日表示，他在3月會議時是否支持降息 ，將由3月6日公布的就業數據來決定。如果2月勞動市場數據一如元月，顯示勞動市場的風險已經下降，則3月17-18日會議維持利率 不變應數適當。

他也表示，「但如果元月良好的就業數據被下修，或2月數據不佳，將支持我在元月會議時所持的立場，即降息1碼應屬適當，而且3月會議時就應降息」。

沃勒在元月會議時，曾對維持利率不變的決議投下「異議」票，表示他偏向降息1碼，因為勞動市場出現疲軟信號。之後公布的元月就業報告優於預估，就業人數堅實增加，且失業率也降到4.3%。

沃勒表示，「假定潛在的通膨勢頭持續顯示正趨向2%目標，則設定適當政策的關鍵將在於對勞動市場的看法。以今天的情況來看，我認為兩種結果的可能性近似於丟銅板」。

沃勒指出，他歡迎正向的數字，但擔心元月數據「可能包含的雜音比信號還多」，尤其是2025年下修後的數據顯示全年就創造數接近於零，這顯示2025年勞動市場是「疲軟」且「脆弱」。

沃勒再度表示，他在評估通膨時仍不考慮川普 貿易政策的效應。他說，「我估計潛在通膨率，即扣除關稅效應後的通膨率，相當接近2%目標」。他並強調，最高法院判決川普關稅政策違法一事，不大可能對他的貨幣政策立場有重大影響。