快訊

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

編譯季晶晶／即時報導
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）
儘管Nvidia輝達（另稱英偉達）過去屢屢扮演股市創新高的要角，但隨著市場對AI疑慮升溫，華爾街日益擔心，無論本周這家晶片巨擘公布什麼樣的財報，股價都可能承壓下跌。

輝達股價已橫盤整理數月，自去年第四季初以來僅上漲1.7%，略低於同期史坦普500指數3.3%的漲幅。今年來僅勉強維持正報酬，在大盤成分股中的排名落居後半段。對於一家不久前還是指數領頭羊、年漲幅達三位數的公司來說，可謂風光不再。

Northwestern Mutual財富管公司投資長Matt Stucky表示，從基本面看，輝達增長前景依然強勁，問題在於市場情緒能否持續。圍繞這筆交易的各個環節，焦慮正不斷升溫。

輝達近期表現平淡，主因投資人擔憂數千億美元AI支出，撤出大型科技股。此外，股市也面臨著諸多籠罩該股的外部風險。

地緣政治局勢緊張，川普政府威脅攻擊伊朗。上周五公布的數據顯示，經濟成長放緩但通膨仍具黏性。勞動市場在經歷了低迷的2025年後似乎正在趨穩，使交易員預期聯準會將審慎對待進一步降息。最高法院剛剛駁回美國總統川普的關稅措施，雖被視為對美企有利，但白宮如何應對裁決並維護其標誌性經濟政策，帶來新不確定性。

這讓即將於周三公布第四季與全年財報的輝達處境微妙。投資人預期其表現將大幅超越華爾街預測，並調高未來幾季的財測。然而恐難顯著推升股價。輝達股價在最近兩次財報後均下跌。

Wayve Capital Management策略長Rhys Williams表示，「這次財報很重要，但股價可能因市場預期過高、現實不夠好而下跌。目前訊息顯示獲利與展望應屬穩健，只是可能達不到市場的更高預期」。

陷入這種困境的不只輝達而已。「美股七雄」數月來也停滯不前。彭博的七雄指數自第四季初以來已下跌近1%，表現落後史坦普500指數。

大型科技公司好壞參半的財報加劇市場對AI的擔憂，華爾街尤其關注與AI相關的龐大資本支出。例如微軟（Microsoft）公布強勁整體業績後股價下跌，因投資人聚焦Azure雲端業務成長放緩及創紀錄的支出預測。

儘管如此，輝達股價盤整有個好處：估值大幅回落。目前本益比不到24倍，接近五年低點，遠低於五年平均約38倍。若財報令人滿意且執行長黃仁勳釋出樂觀評論，相對便宜的股價可望催化買盤。

MFA Wealth股票策略長Will McMahon表示，「輝達過去一段時間彷彿市場救世主，大家都期盼它能以亮眼財報稍微平息波濤」。

但即便股價上揚，由於華爾街普遍對AI、特別是對輝達的表現仍持懷疑態度，輝達的本益比很可能持穩。

隨著超微（AMD）、亞馬遜（Amazon）、博通（Broadcom）與Alphabet以自研推論晶片搶攻市占，黃仁勳對輝達市場主導地位的評論也可能提振股價。

Stucky認為，「長期能真正改善輝達市場情緒的，是管理層談論如何維持市占率及其驅動力。能有力闡述如何在推論晶片市場持續擴大市占，對長期前景至關重要。

當然，如果財報未能安撫投資人緊張情緒，可能為AI類股乃至整體市場帶來更多波動。

Equity Armor Investments執行長Luke Rahbari形容，輝達打個噴嚏，所有人都會感冒。

輝達 AI 華爾街

