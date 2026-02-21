我的頻道

訪中會習近平前關稅遭判無效 專家：在中國眼中川普已居弱勢

冬奧／自由式滑雪空中技巧混合團體 美奪金 中獲銅

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

編譯黃淑玲／綜合外電
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

輝達（Nvidia，又稱英偉達）砸重金入股、人稱「輝達親兒子」的AI雲端服務商CoreWeave，20日股價盤中一度重挫13%，因為傳出投資CoreWeave在賓州興建新資料中心的資產管理公司Blue Owl Capital，無力籌出所需的40億美元資金。

美國財經媒體《商業內幕》報導，Blue Owl沒辦法確定能向籌資夥伴募集到CoreWeave賓州新資料中心所需的資金。提供融資者考量對AI相關公司的曝險，對於信用情況沒有很好的公司態度轉為謹慎，因而現在對CoreWeave的商業模式信心降低。媒體推測，資料中心能不能拿到足夠的錢、按進度完工，是個問題。

做為另類資產管理公司、旗下有多檔私募信貸基金的Blue Owl，近來私募信貸市場因高比重投資的軟體產業遭受AI顛覆力衝擊，承受壓力。Blue Owl 19日限制旗下一檔私募信貸基金的投資人贖回，加深投資人對私募信貸市場風險的憂慮，股價因而下挫。

Blue Owl澄清媒體報導指出，對CoreWeave賓州資料中心的投資沒有任何問題，公司確實考慮過第三方，此案將能獲得完全的資金支持，而且按照時程進行。

CoreWeave股價20日在收盤時跌幅縮小至8.12%，報89.25美元；今年至今仍有約20%漲幅。公司下周將公布上季財報。

由於目前AI算力的需求看起來還是難以滿足，CoreWeave基本面有撐。但公司的110億美元高負債，以及資料中心建設需要依賴融資，只要需求一有變化，容錯的空間就相當有限。

