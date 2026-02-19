我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

CNN：要不要打伊朗 成川普二度執政以來兩難抉擇

川普重掌白宮大祭關稅 美國去年貨品貿易逆差仍擴大

中央社華盛頓19日綜合外電報導
來自中國的貨櫃停泊在加州聖佩德羅的洛杉磯港口。路透
來自中國的貨櫃停泊在加州聖佩德羅的洛杉磯港口。路透

美國政府今天公布的數據顯示，儘管總統川普重掌白宮首年祭出全面性關稅，美國2025年貨品貿易逆差仍擴大至新高紀錄，且對台灣貨品貿易逆差翻倍，來到1470億美元。

法新社報導，2025年美國貨品貿易逆差總額達1.24兆美元，較2024年略為增加，創下商務部自1960年以來的最高數字。

但美國全年對中國的貨品貿易逆差縮小，主因美國從全球第2大經濟體的進口量大減3成。

若合計貨品與服務，2025年美國總貿易逆差降至9015億美元，低於2024年的9035億美元。即便如此，這仍是歷來第3高逆差。

由於川普（Donald Trump）再度就任總統後，對幾乎所有貿易夥伴的商品加徵新關稅，力圖縮減美國貿易逆差，去年美國貿易流動受到極大影響。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的鮑恩（Chad Bown）今天告訴記者，進口增加的一部分原因很可能與美國發展人工智慧（AI）有關。

這部分涵蓋最終用於資料中心的先進半導體等高科技產品，其主要產地為台灣。

根據美聯社，去年美國對台貨品貿易逆差翻倍，來到1470億美元。

另一個導致美國去年進口增加的因素，可能是川普對特定國家加徵的多項關稅當中，給予智慧型手機等電子產品重大豁免。

世報陪您半世紀

川普 關稅 白宮

上一則

奧特曼出席人工智慧峰會 強調全球亟需AI監管

延伸閱讀

波蘭總理促公民立即離開伊朗：之後要撤離恐不再可能

波蘭總理促公民立即離開伊朗：之後要撤離恐不再可能
川普白宮慶祝非裔歷史月100周年 駁斥種族主義指控

川普白宮慶祝非裔歷史月100周年 駁斥種族主義指控
美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗
CNN：要不要打伊朗 成川普二度執政以來兩難抉擇

CNN：要不要打伊朗 成川普二度執政以來兩難抉擇

熱門新聞

美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

2026-02-15 18:45

超人氣

更多 >
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導