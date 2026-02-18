微軟「錢」進全球南方國家 助AI普及

我的頻道

印度舉辦「AI影響力峰會」，參觀人潮擠爆會場。微軟宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在印度等「全球南方」國家普及。 歐新社
印度舉辦「AI影響力峰會」,參觀人潮擠爆會場。微軟宣布,2030年將前投資500億美元,協助AI在印度等「全球南方」國家普及。 歐新社

美國科技巨擘微軟18日宣布，2030年將前投資500億美元，協助AI在「全球南方」國家普及。晶片製造商輝達、高通則不約而同宣示要加強布局印度

微軟是在印度新德里的AI影響力峰會上宣布這項投資，「全球南方」是指開發中、新興或所得較低國家，大多位於南半球。微軟也宣布在印度推出Elevate for Educators，藉此強化20多萬座學校、技職院校和高等教育單位200萬名教師的能力。

微軟2025年已投資服務全球南方的資料中心基礎設施80多億美元，包括印度、墨西哥和非洲、南美洲、東南亞及中東國家的新基礎設施。微軟在部落格中指出，「全球北方」AI使用率約是「全球南方」兩倍，這種落差不只影響國家與區域經濟成長，還牽動AI能否兌現擴展全球機會與繁榮的廣泛承諾。

同一天，輝達宣布將與印度Yotta資料服務公司和AI雲端平台業者E2E Networks合作，提供先進Blackwell Ultra GPU，E2E Networks股價收盤應聲大漲近13%。Yotta正在興建一座配備2萬多顆輝達Blackwell半導體的資料中心，E2E Networks也攜手Larsen & Toubro資料中心部門，以Blackwell晶片開發服務。

高通則表示，計劃最多斥資1.5億美元，扶植印度持續發展的科技和AI新創公司生態系。

世報陪您半世紀

