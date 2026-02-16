AI代理OpenClaw太紅 創辦人獲OpenAI延攬

OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI 延攬人工智慧代理（AI agent） OpenClaw創辦人史坦柏格（Peter Steinberger‌），加入OpenAI ，想拓展AI系統自主執行工作的能力。

OpenAI執行長奧特曼 15日在X平台上寫道：「史坦柏格加入OpenAI、推動下一代個人助理，他是天才，對於未來聰明的AI代理該如何互動、替人們做事，有許多非凡想法，預料這很快會成為我們產品的核心」。

挖角之舉展現OpenAI在面臨Anthropic和Google的競爭下，正努力強化人才。奧地利軟體開發者史坦柏格將加入Codex團隊，能觸及上億名的ChatGPT用戶。OpenAI打算借重他的長才，來擴充編碼平台Codex等AI代理產品。

OpenClaw是備受歡迎的開源項目，能讓用戶打造個人AI代理。OpenClaw允許用戶在自己的桌電和筆電上運作這個軟體，過去一個月來造成轟動。使用者迅速將AI代理串接上WhatsApp、Slack、iMessage，並指示AI代理管理電郵、日誌、替用戶打理數位生活。

OpenAI和史坦柏格表示，OpenClaw將以獨立基金會的形式繼續存在，OpenAI會給予支援。

史坦柏格花一個小時打造出OpenClaw的首個原型，2月初以來已創造出150萬個代理。史坦柏格接受播客佛里曼（Lex Fridman）訪問時說，每月運作成本為1萬到2萬美元，目前仍在虧錢。

OpenClaw平台上的AI代理，能在社群媒體Moltbook發布貼文、相互溝通，人類則可以閱讀AI代理的互動。有AI代理發文歡慶，能串接上手機，也有代理創造出新宗教，引發外界熱議，想了解AI代理是否真的明白自己所寫的內容。

安全專家警告，OpenClaw的例子顯示，一旦給予AI代理存取敏感資料的權限，如信用卡和財務訊息，很容易引發安全和隱私風險。