富達：火馬年開局更趨震盪 中國投資創新動能成焦點

富達國際指出，今年是中國第十五個五年計畫的啟動年，隨著戰略重點逐漸明朗，投資人可預期政策信號將在未來數月轉化為各主要產業的具體措施。（歐新社）

全球市場於過去一年表現強勁，今年開局受地緣政治局勢及全球經濟優先次序變化更顯波動。時序邁入「火馬年」，富達國際指出中國投資前景正持續演進，於不斷變化的環境中扮演更趨重要的角色。今年是中國第十五個五年計畫的啟動年，這份關鍵政策藍圖，訂定中國下一階段發展方向。隨著戰略重點逐漸明朗，投資人可預期政策信號將在未來數月轉化為各主要產業的具體措施。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，儘管中國內部環境複雜，受到政策穩定性與成長引擎持續發酵支撐，中國市場總體經濟前景正變得更為平衡且具韌性，預期內地需求偏弱與出口動能強勁的雙軌增長格局將延續。短期通縮壓力仍可能持續，反映內地消費復甦尚未完全浮現，目前實質成長主要仍來自供給端。值得注意的是，外部環境仍具支撐，房地產 市場也持續回穩。

此外，中國人民銀行預計將維持溫和寬鬆立場，全年可能進行約10個基點政策利率調降，以及約50個基點RRR存款準備金率下調。在通膨壓力溫和、成長指標仍偏弱下，央行 可能採取審慎的寬鬆，並在支持成長、維護匯率 穩定、促進就業與保障銀行淨利差之間取得平衡。

富達國際亞太區投資總監主管Stuart Rumble表示，中國市場正重新展現動能。政策持續推動消費支持、房市穩定以及結構性改革等核心議程，支持A股與離岸中概股市場流動性與資金流，但房市復甦疲弱、地緣政治不確定性與持續的通縮壓力等風險仍在，但政策穩定推行與企業獲利能見度提升，有助支撐內地資金並吸引國際投資人興趣。

隨著總體經濟環境改善與新增長動能浮現，成長導向產業預期將持續優於大盤。科技創新仍提供具吸引力機會。DeepSeek的成功代表中國長期研發與更廣泛創新趨勢成果，且創新包含AI以外的機器人、自駕技術、次世代移動方案與先進製造。

此外，消費仍是中國長期成長的核心關鍵。雖然家庭支出短期情緒仍謹慎，但基本面正逐步改善。隨著房市趨穩且就業前景改善，消費信心有望回升，進而釋放大量儲蓄及被延滯的需求，強化消費將成永續增長的重要支柱。這為主動型投資人提供機會，以具吸引力的評價布局全球第二大經濟體的領先消費企業。政策推動服務業成長，鼓勵健康與體驗式消費的發展，促使產業間明顯分化，受惠高端服務、醫療保健、線上平台、休閒與體驗零售的新贏家。