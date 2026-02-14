瑞銀示警AI顛覆力衝擊信用市場 年底違約或破千億美元

人工智慧（AI）公司 Anthropic、Open AI等推出的新工具，讓投資人認為原有的非投資級軟體公司或數據服務公司，很難與之競爭。（路透）

美國股市最近幾周在快速懲罰軟體公司，以及其他被認為會是AI 浪潮輸家的企業。瑞銀（UBS）信用策略主管米許（ Matthew Mish）示警，下一個因AI發展出現混亂風險的，可能是信用市場。

米許帶領的分析師團隊估出一個基準情境，在今年年底，槓桿貸款 和私募信貸兩個市場合計，將新增750億美元至1,200億美元的違約。特別是私募信貸所擁有的軟體公司或數據服務公司，他們受到極大的AI威脅。

米許表示，以Anthropic和OpenAI 發表的最新模型來看，AI的發展速度遠超預期，他與同事正趕著更新今年以及之後的預測，反映這種「急速、激進的顛覆情境」。

米許說：「市場一直太慢反應，因為大家真不覺得會這麼快就發生。如今，不得不重新校準評估信用風險的方式，這不再是2027年或2028年才要面對的問題。」

看到Anthropic、OpenAI等公司威脅到現有業者，市場對AI科技的看法，從「科技業全面受惠」轉變為比較可能造成「贏者全拿」的狀況。軟體公司現在首當其衝，受創最重，但一連串的拋售潮也波及了金融、房地產等不同行業。

CNBC根據米許團隊所估的違約金額，計算出到今年底，槓桿貸款與私募信貸的違約率將分別上升至2.5%和4%。這是基於槓桿貸款的市場規模約為1.5 兆美元，私募信貸則在2兆美元左右。

槓桿貸款與私募信貸通常被認為是企業信用市場中風險較高的領域，因為這類融資通常供給投資級以下企業，其中許多公司由私募股權支持，並背負著較高水準的債務。

米許也提到，如果AI帶來的轉型更突然、更痛苦，有可能令違約率甚至跳升至基準預測的兩倍，導致許多公司的資金來源被切斷。這種情況華爾街術語稱為「尾部風險」（tail risk）。

他說：「連鎖反應將導致貸款市場出現信用緊縮。槓桿信貸面臨廣泛的重新定價，信用市場將衝擊整個金融系統。」

米許表示，風險正在上升，但會不會發生信用緊縮，仍要看大型企業採用AI的時機、AI模型進步的速度以及其他不確定因素。他說：「我們尚未斷言會發生尾部風險，但我們正朝著那個方向移動。」