我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注

瑞銀示警AI顛覆力衝擊信用市場 年底違約或破千億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧（AI）公司 Anthropic、Open AI等推出的新工具，讓投資人認為原有的非投資級軟體公司或數據服務公司，很難與之競爭。（路透）
人工智慧（AI）公司 Anthropic、Open AI等推出的新工具，讓投資人認為原有的非投資級軟體公司或數據服務公司，很難與之競爭。（路透）

美國股市最近幾周在快速懲罰軟體公司，以及其他被認為會是AI浪潮輸家的企業。瑞銀（UBS）信用策略主管米許（ Matthew Mish）示警，下一個因AI發展出現混亂風險的，可能是信用市場。

米許帶領的分析師團隊估出一個基準情境，在今年年底，槓桿貸款和私募信貸兩個市場合計，將新增750億美元至1,200億美元的違約。特別是私募信貸所擁有的軟體公司或數據服務公司，他們受到極大的AI威脅。

米許表示，以Anthropic和OpenAI發表的最新模型來看，AI的發展速度遠超預期，他與同事正趕著更新今年以及之後的預測，反映這種「急速、激進的顛覆情境」。

米許說：「市場一直太慢反應，因為大家真不覺得會這麼快就發生。如今，不得不重新校準評估信用風險的方式，這不再是2027年或2028年才要面對的問題。」

看到Anthropic、OpenAI等公司威脅到現有業者，市場對AI科技的看法，從「科技業全面受惠」轉變為比較可能造成「贏者全拿」的狀況。軟體公司現在首當其衝，受創最重，但一連串的拋售潮也波及了金融、房地產等不同行業。

CNBC根據米許團隊所估的違約金額，計算出到今年底，槓桿貸款與私募信貸的違約率將分別上升至2.5%和4%。這是基於槓桿貸款的市場規模約為1.5 兆美元，私募信貸則在2兆美元左右。

槓桿貸款與私募信貸通常被認為是企業信用市場中風險較高的領域，因為這類融資通常供給投資級以下企業，其中許多公司由私募股權支持，並背負著較高水準的債務。

米許也提到，如果AI帶來的轉型更突然、更痛苦，有可能令違約率甚至跳升至基準預測的兩倍，導致許多公司的資金來源被切斷。這種情況華爾街術語稱為「尾部風險」（tail risk）。

他說：「連鎖反應將導致貸款市場出現信用緊縮。槓桿信貸面臨廣泛的重新定價，信用市場將衝擊整個金融系統。」

米許表示，風險正在上升，但會不會發生信用緊縮，仍要看大型企業採用AI的時機、AI模型進步的速度以及其他不確定因素。他說：「我們尚未斷言會發生尾部風險，但我們正朝著那個方向移動。」

世報陪您半世紀

AI 貸款 OpenAI

上一則

拋售AI股勿濫殺無辜 專家建議：先辨別這2點再賣

延伸閱讀

天網近了？Claude傳被用於美軍抓馬杜洛秘密行動 創AI模型首例

天網近了？Claude傳被用於美軍抓馬杜洛秘密行動 創AI模型首例
Google AI模型升級 推理能力躍進 OpenAI新產品別苗頭

Google AI模型升級 推理能力躍進 OpenAI新產品別苗頭
AI影片生成模型Seedance爆紅 好萊塢控嚴重侵權

AI影片生成模型Seedance爆紅 好萊塢控嚴重侵權
OpenAI發表首度運用Cerebras晶片運作的新模型

OpenAI發表首度運用Cerebras晶片運作的新模型

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10

超人氣

更多 >
3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人