我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「女賭神」曹紅 靠21點翻身 被拍成好萊塢電影

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

將於2月敲定 字節將出售沐瞳給沙國公司 金額逾60億美元

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
字節跳動近日傳出將要把沐瞳出售給沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）下屬Savvy Games Group公司，交易價格高於60億美元，預計二者將於今年2月簽署股權收購協定（SPA）。（路透）
字節跳動近日傳出將要把沐瞳出售給沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）下屬Savvy Games Group公司，交易價格高於60億美元，預計二者將於今年2月簽署股權收購協定（SPA）。（路透）

字節跳動傳出將出售旗下遊戲公司─沐瞳科技給沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）下屬Savvy Games Group公司，交易價格高於60億美元，預計雙方將於今年2月簽署股權收購協定（SPA）。

分析指出，字節過去幾年在遊戲業務投入巨大，但回報不如預期，2023年已開始整頓遊戲板塊。出售沐瞳代表字節將繼續把資源集中到更確定性的方向，例如 AI、雲計算、核心內容平台的抖音。

21世紀經濟報導，目前沐瞳主體及「Mobile Legends: Bang Bang」（決勝巔峰，簡稱MLBB）已確認在購買範圍內，其餘被收購的專案還包括上海工作室的俯視角射擊遊戲「頭號禁區」、一個ARPG競技遊戲、一個PC端動作遊戲、一個PvPvE休閒競技遊戲、一個DC IP的Team RPG「代號A02」、廣州Lighthouse工作室等。

此外於2024年出任沐瞳CEO及字節跳動遊戲業務（朝夕光年）負責人的張雲帆將留在字節。

2021年，字節跳動以40億美元估值收購沐瞳科技，彼時沐瞳科技旗下MLBB已成為東南亞市場龍頭多人線上戰術競技遊戲（MOBA），構建成熟且穩定的手遊及電競產業生態。

但2023年後，字節跳動就多次被曝正在考慮出售沐瞳相關業務。2025年11月底至2026年1月，字節多次被曝正與沙烏地阿拉伯主權財富基金PIF旗下Savvy Games Group公司就出售沐瞳一事展開談判，標價不低於50億美元。

彼時，字節內部人士表示，當時雙方尚未簽署正式的交易協定，且談判中的金額也與媒體報導不符。此外，沐瞳團隊並不會如報導中所言前往沙國辦公，團隊人員不會離開中國，管理層也沒有變化。

今年1月25日，沐瞳科技在MLBB世界總決賽M7上宣布，下一屆總決賽（M8）將於2027年在土耳其舉辦。這是MLBB賽事首度進入歐洲，也被視作沐瞳科技進軍歐洲市場的標誌。

如今，與沙烏地阿拉伯買方的談判傳出新的動態，或許也預告該項出售將快速落地。

世報陪您半世紀

字節跳動 沙烏地阿拉伯 東南亞

上一則

華許、貝森特說AI讓降息有理？克魯曼舉2點駁斥

延伸閱讀

復合？炒作？宋軼打卡白敬亭同款餐廳 粉絲護主吵上熱搜

復合？炒作？宋軼打卡白敬亭同款餐廳 粉絲護主吵上熱搜
字節Seedance2.0火爆 網友用AI生成「李小龍大戰周星馳」遭疑侵權

字節Seedance2.0火爆 網友用AI生成「李小龍大戰周星馳」遭疑侵權
男神戀白月光？侯明昊與孔雪兒爆緋聞 雙方工作室火速闢謠

男神戀白月光？侯明昊與孔雪兒爆緋聞 雙方工作室火速闢謠
網傳侯明昊與孔雪兒戀情 雙方工作室火速發文闢謠

網傳侯明昊與孔雪兒戀情 雙方工作室火速發文闢謠

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人