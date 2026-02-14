華許、貝森特說AI讓降息有理？克魯曼舉2點駁斥

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

面對美國總統川普催促大砍利率 、通膨率降至2.4%，獲川普欽點的財長、Fed理事和Fed新主席提名人舉出降息 新理由：人工智慧（AI ）。

最近美國財長貝森特、Fed理事米倫到準Fed下任主席華許同聲表示，AI將帶飛生產力成長，因此現在降利率有理。他們合寫的劇本是這麼演唱的：AI將導致生產力飛升；生產力提高將降低生產成本，進而壓低通膨；而通膨下滑支持此刻就大幅降低利率。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，上述論調並非全是謬論，AI的確有可能導致生產成本降低，其他條件不變下，也可能壓抑通膨。不過，根據理論和歷史經驗，「AI可能帶來效益」的假設，不足以作為此刻降利率的理由，更不構成將來降息的理由。

克魯曼舉出下列兩點，駁斥「AI讓降息有理」：

一，以AI將大幅提升生產力的假設作為政策依據，是很危險的事。那就好比電子雞尚未孵出，就先數有多少蛋。AI或許會帶來生產力大幅成長，但也或許不會。沒人曉得答案為何。

再者，現在確定的是，AI投資熱潮正導致多種物價上漲。資料中心需電孔急，已導致電價飛漲。而布建資料中心需要用到大量的記憶體晶片，這種晶片又對幾乎每一項消費電子裝置不可或缺，供不應求下，記憶體價格已漲到原先的三倍左右，增加的成本勢必反映在新筆電或智慧手機的售價上。

至於新科技會帶動生產力大幅成長的假設是否為真，也有過往實例可供參考。根據美國勞工統計局的數據，資訊科技（涵蓋但不局限於網際網路）勃興，確實在1990年代至2000年代間掀起一波生產力勁升。對AI興高采烈者指出，AI今後也將循此前例，踏上生產力爆炸性成長之路。

但檢視2007年以後的數據便知，科技變革雖持續不輟--包括智慧手機興起，尤其iPhone問世改變了民眾的生活和社會--但從經濟數據，卻看不出行動網路和其他「後2007創新」給總體經濟帶來助益。

克魯曼的觀察是：美國經濟規模大且多元，花俏、閃亮得吸引眾人目光的新科技，對經濟的影響往往不如人們想像那麼重大。事實上，從1995年前後展開的那波生產力成長，大致是得力於平凡無奇的應用，像是沃爾瑪（Walmart）的庫存管理系統。

二，即使AI最後促成生產力成長大幅加速，可能也需要提高、而非調降利率。

原因在於，其他因素不變下，生產力加速成長的確會降低通膨率，這可能讓決策者維持一個「低失業率與勞動市場緊繃並存」的經濟狀態，一如Fed前主席葛林斯班1990年代末期的做法。然而，新科技固然能藉降低生產成本壓低通膨，卻也可能因為助長企業投資支出、造成某些特定產品（像是今天的記憶體晶片）缺貨和整體經濟過熱，而推升物價。數據顯示，1990年代科技業榮景導致企業資本支出--主要是電信業者而非網路公司的支出--占國內生產毛額（GDP）的比率大幅躍升。

企業投資水位高，意味利率也必須維持在相對高的水準，免得通膨過熱。葛林斯班在1990年代科技榮景期間並沒有降利率（避險基金「長期資本管理公司」[LTCM]爆發危機時緊急降息是例外），他所做的只是避免升息，即使失業率徘徊在歷史低點。美國長期利率當時的水準與今日相比仍高，但在「後2007生產力成長減緩期間」陡降。

鏡頭拉回此刻。AI帶飛生產力還只是推測，但AI憧憬掀起資本支出巨浪已然發生，規模之鉅已令人憂慮未來投資熱潮是否後繼有力？所需的巨額投資錢從哪裡來？更別提可能供不應求的電力和晶片。

因此，克魯曼的結論是：AI不構成Fed此刻連番降利率的條件，更甭提川普要求的大幅降息。貝森特、華許、米倫未謹慎思索證據，就逕自以AI為由高唱降息論調，不僅推論「錯誤」，還「不誠實」。他諷刺說，AI已變成「惡棍的終極藉口」。