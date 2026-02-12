我的頻道

城市積雪成「污染海綿」 驗出鉛與糞便細菌

AI疑慮又掀拋售潮 那指重挫2% 金銀也崩

AI恐慌延燒 原本賣卡拉OK機的公司引發歐美物流股大地震

編譯劉忠勇／綜合外電
歐美物流股周四重摔，成為人工智慧（AI）「恐慌交易」的最新受害者。示意圖。（路透）
歐美物流股周四重摔，成為人工智慧（AI）「恐慌交易」的最新受害者。而這場拋售潮的核心，竟是一家市值僅 600 萬美元、原本賣卡拉OK伴唱機的公司。

這家名不見經傳的公司，竟擊潰一竿市值不知大上多少倍的公司；投資人對 AI 帶來的威脅有如驚弓之鳥，一有風吹草動便拋售可能波及到的股票。

羅素 3000 卡車運輸指數周四下滑 6.6%。其中，C.H. Robinson Worldwide大跌 15%，盤中更曾一度創下 24% 的史上最大跌幅；而 Landstar System 則下跌 16%。

這是物流股自去年4月貿易戰引發市場崩盤以來最慘重的跌幅。藥品通路股也受到這波拋售潮波及，麥卡遜（McKesson）與康德樂（Cardinal Health）雙雙下跌約 4%。

前身為「The Singing Machine Company」的 Algorhythm控股公司宣布，旗下的 SemiCab 平台正協助客戶在不增加營運人力的情況下，將貨運量提升 300% 至 400%。

Algorhythm 在 2024 年轉型為 AI 物流公司之前，是以銷售卡拉OK伴唱機為主，截至 9 月 30 日止的單季營收不到 200 萬美元，同期淨損總額將近 300 萬美元。在消息公布後，該公司股價飆漲 30% 至 1.08 美元，盤中一度狂飆 82%。

花旗集團（Citigroup）分析師羅沙（Ariel Rosa）說：「我可能更傾向於懷疑這家特別公司是否真的能顛覆整個產業，但終將有人會介入並試圖顛覆產業這個想法，看起來機率相當高。」

物流股的拋售潮也蔓延至歐洲，丹麥的 DSV A/S 收盤大跌 11%，瑞士企業德迅（Kuehne + Nagel）大跌 13%。

負責追蹤卡車運輸股的 Benchmark 分析師庫恩（Christopher Kuhn）說：「令人擔憂的是，這可能會讓貨運代理商被去中間化，這也是為什麼他們受創最深的原因，」「整個產業都受到打擊，但主要集中在代理商這一方。」

「我想這大概輪到他們了，但我認為這反應過度了，我們還需要更多細節。但顯而易見的是，一家大型企業不太可能直接套用這款軟體，就此不再使用 C.H. Robinson 或 RXO 等主要的貨運經紀商。」

