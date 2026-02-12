高市選舉大勝後日圓狂升 原因出在這兩因素

我的頻道

編譯易起宇／綜合外電
日圓匯率在眾院選舉結束後的本周狂升，原因可能出在兩因素。 路透

日本首相高市早苗8日眾議院選舉大勝後，是什麼因素推動日圓表現力壓所有G10國家貨幣？答案是實質利率上升，以及重新燃起的匯率干預擔憂。但日圓走強也提高了日本銀行（央行）通膨預期面臨的向下風險，因此部分分析師認為，日銀未來在升息問題上應該會更加謹慎。

彭博資訊報導，日圓兌美元匯率本周升值2.6%，升幅居G10貨幣之首，這或許讓不少市場參與者意外，因為市場普遍認為高市容忍日圓貶值，應該會推動日圓走低，但這卻沒有發生。

日本長期公債殖利率在1月20日達到高峰後已轉為下行，目前已回落至選舉前水準，似乎不是驅動日圓走強的明確因素。

但選後的通膨預期下滑已帶動實質利率上升，這或許支撐了日圓。通膨預期的下滑可能來自高市選後對減免消費稅的表態，這似乎緩解了市場對其更寬鬆財政立場會刺激需求並推升通膨的擔憂。

同時，實質利率上升或許也反映了市場對日本長期成長潛力的更為樂觀看法，多虧高市對成長領域的政府投資承諾。經濟成長預期增強支撐了殖利率上升，並進而推升日圓。

此外，雖然美國財政部長貝森特的1月發言淡化了干預的可能性，但並不代表這張王牌已被收了起來。眾院選後，美國總統川普和貝森特都對高市表達了祝賀。如果日圓再度走弱，市場可能會再度出現干預風險。這一前景可能正在抑制日圓走軟。

另一方面，雖然市場認為日銀將在高市勝選後加速升息，但彭博分析師不認同此一看法。太快行動可能引發日圓套利交易快速平倉，這並非日銀所望。近期的日圓走強更讓彭博分析師堅定了此立場。

目前交換市場預期的日銀4月會議升息機率約為80%，但彭博認為日銀下次升息將會是在7月。

