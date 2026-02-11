黃仁勳、SK會長崔泰源會面 選在美國韓式炸雞店

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）與SK集團會長崔泰源（右）去年10月31日在韓國慶州舉行的媒體活動中致贈矽晶圓。美聯社

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 近期與SK集團會長崔泰源在美國的韓式炸雞店會面，雙方的女兒黃敏珊、崔允禎也一同出席，談論了包括半導體、生技領域、還有AI 事業合作等多項議題。

黃仁勳在去年10月底訪韓時，曾與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，在首爾一間韓式炸雞店（Kkanbu Chicken）大啖炸雞配啤酒，一度成為韓國最熱門話題，讓該炸雞店大排長龍，人人都搶著要去他們坐過的位置。

韓聯社報導，根據財經業界今天的消息，黃仁勳與SK集團會長崔泰源在美國時間5日共進晚餐，崔泰源女兒、SK生物製藥公司戰略本部長崔允禎也一同出席。雙方會面的場所是在矽谷的一間販售炸雞、啤酒與燒酒的韓式餐廳，當天餐桌上也出現了韓國啤酒。

有分析推測，在這場約2小時的會談中，雙方針對今年輝達將推出的新產品Vera Rubin，所使用的最新一代記憶體高頻寬記憶體HBM4供應計畫，進行了協商。此外，雙方也討論了整體半導體領域的合作、AI（人工智慧）資料中心建置等中長期合作關係。

據報導指出，崔泰源與黃仁勳也針對促進韓國AI生態系發展的全面合作進行討論，SK集團曾在去年表示，為了推動韓國製造業生態系的AI革新，將導入輝達GPU與製造AI平台，著手建置「製造AI雲端」。

此外，最受矚目的還有崔泰源的女兒崔允禎、黃仁勳的女兒黃敏珊也都出席，崔泰源贈送以半導體概念為發想的洋芋片HBM Chips，並贈送新書給黃仁勳，以作為黃仁勳去年訪韓贈送AI超級電腦DGX Spark及日本威士忌的回禮。