我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「戀愛時代」家喻戶曉 千禧年偶像范德比克48歲去世

製片人老公出現在艾普斯坦檔案 女星：正在辦離婚

黃仁勳、SK會長崔泰源會面 選在美國韓式炸雞店

中央社首爾11日專電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）與SK集團會長崔泰源（右）去年10月31日在韓國慶州舉行的媒體活動中致贈矽晶圓。美聯社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）與SK集團會長崔泰源（右）去年10月31日在韓國慶州舉行的媒體活動中致贈矽晶圓。美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期與SK集團會長崔泰源在美國的韓式炸雞店會面，雙方的女兒黃敏珊、崔允禎也一同出席，談論了包括半導體、生技領域、還有AI事業合作等多項議題。

黃仁勳在去年10月底訪韓時，曾與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，在首爾一間韓式炸雞店（Kkanbu Chicken）大啖炸雞配啤酒，一度成為韓國最熱門話題，讓該炸雞店大排長龍，人人都搶著要去他們坐過的位置。

韓聯社報導，根據財經業界今天的消息，黃仁勳與SK集團會長崔泰源在美國時間5日共進晚餐，崔泰源女兒、SK生物製藥公司戰略本部長崔允禎也一同出席。雙方會面的場所是在矽谷的一間販售炸雞、啤酒與燒酒的韓式餐廳，當天餐桌上也出現了韓國啤酒。

有分析推測，在這場約2小時的會談中，雙方針對今年輝達將推出的新產品Vera Rubin，所使用的最新一代記憶體高頻寬記憶體HBM4供應計畫，進行了協商。此外，雙方也討論了整體半導體領域的合作、AI（人工智慧）資料中心建置等中長期合作關係。

據報導指出，崔泰源與黃仁勳也針對促進韓國AI生態系發展的全面合作進行討論，SK集團曾在去年表示，為了推動韓國製造業生態系的AI革新，將導入輝達GPU與製造AI平台，著手建置「製造AI雲端」。

此外，最受矚目的還有崔泰源的女兒崔允禎、黃仁勳的女兒黃敏珊也都出席，崔泰源贈送以半導體概念為發想的洋芋片HBM Chips，並贈送新書給黃仁勳，以作為黃仁勳去年訪韓贈送AI超級電腦DGX Spark及日本威士忌的回禮。

黃仁勳 AI 輝達

上一則

美科技股表現強勁 瑞銀卻調低評級…為什麼？

延伸閱讀

Nvidia衝高 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪

Nvidia衝高 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪
Nvidia與SK集團 「炸雞啤酒會」談下一代AI資料中心合作

Nvidia與SK集團 「炸雞啤酒會」談下一代AI資料中心合作
韓媒爆料黃仁勳和崔泰源在美「炸雞啤酒會」討論內容曝光

韓媒爆料黃仁勳和崔泰源在美「炸雞啤酒會」討論內容曝光
Nvidia股價躍漲逾7% 黃仁勳「這番話」驅散AI支出疑慮

Nvidia股價躍漲逾7% 黃仁勳「這番話」驅散AI支出疑慮

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41

超人氣

更多 >
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半
中國男詐美受害者7360萬 判刑前剪斷電子腳鐐逃跑

中國男詐美受害者7360萬 判刑前剪斷電子腳鐐逃跑
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」