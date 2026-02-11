美科技股表現強勁 瑞銀卻調低評級…為什麼？

瑞銀集團下調美國IT類股的評級，AI引發的相關疑慮仍是揮之不去的陰影。 美聯社

瑞銀集團（UBS）將美股史坦普500 指數中IT股的評級，從「有吸引力」下調至「中性」，主要是認為人工智慧 （AI ）的基礎設施支出可能很快就會放緩，且受AI衝擊的軟體業前景充滿變數。

瑞銀在最新報告中警告，近期科技股的強勁表現，掩蓋了超大規模資料中心和軟體產業的潛在風險。資本支出成長放緩，或許會改善投資人對資料中心營運商的看法，但對一些底層的支援型公司而言，卻可能是一個潛在的負面影響。

今年超大規模資料中心營運商的資本支出上看7,000億美元，比三年前暴增四倍多，瑞銀認為可能已經接近高峰，意味接下來就準備走下坡；更何況這種投資規模幾乎消耗了營運商百分之百的現金流。投資人對這種情況能否持久的質疑漸深，尤其是愈來愈多業者透過債務或股權融資取得資金，更令人憂心。

AI對軟體公司的影響同樣令人擔憂，使得投資人難以對軟體業者的成長率和獲利能力抱持信心，近來軟體股賣壓揮之不去，凸顯問題所在，而這種不確定性可能還會持續一段時間。

另一方面，市場對科技硬體股的高預期，也是瑞銀下調科技股評等的因素。瑞銀指出，該類股主要由智慧手機製造商組成，這些製造商受益於強勁的銷售業績，但預期本益比已高於5年和10年平均，為該產業的表現設定了很高的比較基期。

瑞銀還說，隨著換機周期趨於正常化，智慧手機的成長動能可能放緩。