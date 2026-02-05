道瓊重挫近600點 科技股跌勢加劇拖累大盤

美國股市5日大幅收低，道瓊工業指數下跌592.58點至48,908.72點。路透

美國股市5日大幅收低，微軟、亞馬遜 及其他重量級科技公司下挫，拖累那斯達克指數跌至11月以來最低，此前Alphabet表示，在爭奪主導人工智慧技術的競賽中，其AI 相關資本支出可能會翻倍。

道瓊工業指數下跌592.58點至48,908.72點；史坦普500 指數下跌84.32點至6,798.40點；那斯達克指數下跌363.99點，以22,540.59點作收。

谷歌母公司Alphabet股價下跌0.54%，此前該公司稱計劃在2026年投入高達1,850億美元的資本支出。包括Alphabet在內的大型科技企業今年預計將合計在AI上投入超過5,000億美元。

在近期跌勢基礎上，微軟下跌5%，Palantir下跌6.8%，甲骨文下跌7%。

亞馬遜在常規交易中下跌4.4%，盤後又大跌10%，該公司與其他大型科技公司一樣，預計2026年將大幅增加資本支出。這是最新跡象，顯示科技企業在AI領域的大手筆投資短期內不會踩剎車。

儘管增加AI相關行業支出有望使輝達（Nvidia） 受益，該股仍下跌1.4%。

近幾個月來，投資者對龐大的AI支出變得更加謹慎，等待更明確的跡象表明這些投資確實在提振營收和利潤。

U.S. Bank Wealth Management駐明尼阿波利斯的投資策略師Hainlin表示：「這是我們第一次看到微軟、Alphabet和亞馬遜等大型科技公司經歷如此巨大的資本支出周期……市場擔憂這些投資能否最終轉化為實際成果，引發震盪。」

投資人本周還擔心，迅速進步的AI工具可能會侵蝕對傳統軟體的需求，從而壓縮整個行業的利潤率。

軟體和數據服務類股延續近期跌勢，ServiceNow下跌7.6%，Salesforce下跌近5%。

史坦普500軟體與服務指數下跌4.6%，連續第七個交易日走低。

SimCorp投資決策研究董事總經理Brown表示：「去年推動市場上漲的AI交易，今年或許反過來成為壓制因素，人們意識到AI會幫助某些公司，但也會傷害一些公司，尤其是軟件行業。」

高通（Qualcomm）下跌8.5%，此前該公司發布的第2季營收和利潤預期低於分析師預估。

CBOE波動率指數，即華爾街「恐慌指數」，盤中一度觸及逾兩個月高點。

隨交易員減少對高價AI股票的曝險，市場最近幾日加速輪動至相對更便宜的股票。

史坦普500價值股指數下跌0.9%，但本周仍保持上漲；史坦普500成長股指數本周已下跌逾4%。

史坦普500指數11大類股裡有九個下跌，跌幅居前的是材料股，下跌2.75%，其次是非必需消費品股，下跌2.59%。

Snap第4季營收超預期，但股價下跌逾13%。

截至1月31日當周，美國初次請領失業金人數增幅超過預期，因嚴冬天氣抑制了企業活動，而12月職位空缺降至五年多來的最低。Challenger, Gray & Christmas Inc.發布的數據顯示，美企在今年1月宣布的裁員人數創下自2009年經濟衰退最嚴重時期以來的同期最高。

花旗交易部門策略師Vishal Vivek表示，「三項數據均不及預期，儘管都不算關鍵性指標，但將逐步拖累美國經濟成長前景，這是周期性類股的核心驅動因素，該類股基本支撐了今年來的股市表現。」