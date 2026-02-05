iPhone大敵來了？星鏈擬推手機 馬斯克親曝有多不一樣

傳SpaceX打算擴展業務布局，將推出手機以及更多服務。美聯社

美國億萬富豪馬斯克 執掌的SpaceX 公司，打算擴展旗下低軌衛星網路事業星鏈（Starlink）的業務版圖，據悉將推出星鏈手機、衛星直連裝置（D2D）服務，以及太空 物體監控服務，為料將於今年登場的首次公開發行股票（IPO）預做準備。

路透引述三位知情人士報導，SpaceX規劃推出可直連星鏈網路、與坊間智慧手機打對臺的行動裝置，但相關設計細節與馬斯克打算何時研發，仍不明朗。

馬斯克上周在X回覆網友提問時說，「這會是一款與現有手機截然不同的裝置」，這款裝置將經過最佳化設計，目標是把神經網路運算的每瓦效能推至最大。他口中的神經網路，指的是模仿人腦運作、用來驅動人工智慧（AI）的運算硬體。

SpaceX若推出新手機，將顯著擴大星鏈現行產品陣容，並開拓新市場。星鏈這六年來已在太空布建高達9,500顆衛星，其中約650顆將用於推出D2D服務。馬斯克2日在SpaceX的部落格貼文說，終極目標是「讓行動網路訊號覆蓋全世界」。

儘管D2D市場才剛萌芽，但分析師預估，相關市場規模未來幾年有望衝上數十億美元。SpaceX去年10月申請註冊「星鏈行動」商標，今年也申請多項技術專利，相關技術旨在提升星鏈與地面小型移動裝置的連接能力，且不僅限於星鏈自家的用戶終端設備。

SpaceX上周也宣布一項「觀星（Stargaze）」服務，將利用星鏈衛星配備的小型攝影機，監控低軌道上日益增加的衛星。目前國際上尚未建立衛星軌道運行的一致標準。

SpaceX可能將部份數據免費提供給衛星營運商，這項業務也可能受到美國政府青睞；五角大廈與太空商務辦公室（Office of Space Commerce）正聯手一些美國的太空物體追蹤新創公司，利用地表雷達強化追蹤能力，SpaceX也是合作對象。

不過，太空商務辦公室前主任達爾貝洛說，儘管Stargaze可即時監控低軌道動態，但當局不該只仰賴這項服務。