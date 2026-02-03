OpenAI優先優化ChatGPT 多位高階研究人員不滿走人

我的頻道

編譯任中原／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼宣布進入「紅色警戒」狀態，要求優先改善ChatGPT的體驗，卻也因此逼走多位資深員工。 路透
據多位OpenAI現職與離職員工表示，由於受到Google及Anthropic的激烈競爭，OpenAI將提升ChatGPT的優先性凌駕於長期研究之上，已促使多位資深員工離職。最近數月離職者包括主管研究的副總裁Jerry Tworek，模型政策研究員Andrea Vallone，與經濟學家Tom Cunningham。

這堪稱2022年ChatGPT橫空出世後OpenAI的最大轉變。執行長奧特曼正在將OpenAI從一所實驗室，轉變成矽谷最大的企業之一，這意味公司必須向投資者證明自己能夠獲得足夠的營收，撐得起5,000億美元的身價。

一位熟悉OpenAI研究企圖心的人士表示，「OpenAI目前將語言模型視為一項工程問題，包括擴大運算規模，並擴充演算法與數據，認為這樣做將會真正得到龐大利益」。

OpenAI的研究人員必須向高階主管申請運算「積分」，才能使用本身研究計畫所需的科技。多位人士表示，幾個月來未參與ChatGPT研究人員在申請時常被打回票，或取得的資源不足以應研究所需。Sora與DALL-E視頻與影像生成模型研究成只的團隊覺得自己被忽視，且資源不足，因為他們的研究計畫與ChatGPT關係不大。

一位人士指出，一年來其他與語言模型無關的計畫已經縮減；公司已重組團隊，使結構流線化，以加強聊天機器人功能。

去年12月，奧特曼在內部備忘錄中宣布進入「紅色警戒」狀態，要求員工優先改善ChatGPT的體驗，並暫緩廣告整合等其他計畫，主因Google推出Gemini 3模型，在一些獨立標準方面的效率超越ChatGPT，且Anthropic公司的Claude模型在生成程式碼方面獲得躍進。

一位前員工表示，「事實上競爭壓力山大，尤其是各大公司要求每季都要推出新模型；這是一場瘋狂、割喉式的競賽。這些公司在這場競賽上投入難以令人相信的資金」。

OpenAI的「推理型」模型領導人圖瑞克元月走人，表示自己想要的研究形式在OpenAI很難做；他要求更多算力與人員等資源，但都被領導階層拒絕。

