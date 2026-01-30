三大指數齊跌 華許出線減輕Fed獨立性疑慮 Sandisk漲18%

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
華許獲川普提名，將擔任下屆Fed主席，美股三大指數30日早盤小幅下跌。（路透）
美股三大指數30日早盤全面下跌，科技股表現疲弱，儘管市場普遍認可美國總統川普提名聯準會（Fed）前理事華許接替鮑爾出任下屆Fed主席，仍難挽頹勢。

在1月最後一個交易日盤初，道瓊工業指數跌0.3%、史坦普500指數與那斯達克指數跌約0.2%，費城半導體指數跌近0.3%。台積電ADR跌近0.4%。

川普30日在自家社群平台Truth Social表示：「我與華許相識已久，毫無疑問他將成為偉大的Fed主席之一，甚至有可能是最棒的。」

華許中選，可能稍微減輕對Fed獨立性的疑慮，原因是他過去擔任Fed理事期間，對通膨抱持鷹派立場。金融市場預期，華許短期可能如川普所願進行降息，但他並非總會遵循川普指示，且將維持央行貨幣政策的信譽。

Freedom資本市場策略師伍茲指出，儘管華許對鮑爾降息慢半拍持抨擊態度，但他的出線不會對市場造成太大影響，「因為他應該能了解Fed保持獨立的重要性」。

個股消息方面，蘋果股價跌約1.5%，儘管該公司在iPhone銷售勁增帶動下，年度第1季獲利與營收均優於預期。資料儲存股Sandisk因財測強勁，股價大漲約18%。

Edward Jones公司資深全球投資策略師庫爾卡法斯表示，本周首波大型科技企業財報周落幕，投資人聚焦業績表現、財測指引，以及人工智慧（AI）支出這項關鍵市場動能，一項明確的主軸已浮現，即「企業正加快AI基礎設施支出，市場正獎勵那些能把這些投資轉化為獲利的公司；缺乏清晰變現策略的企業則面臨更多檢視」。

庫爾卡法斯說，儘管市場仍預期科技業將繳出強勁獲利成長，但成長速度已較前幾季放緩，與此同時，其他產業的動能正在加速，這項變化呼應該公司認為股市領軍族群正分散的預期。

