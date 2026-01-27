美元指數跌至近4年最低 交易員押注還會再貶

我的頻道

編譯林奇賢／綜合外電
DXY美元指數27日一度貶值0.4%至96.63，為近四年來最低。(路透)
DXY美元指數27日一度貶值0.4%至96.63，為近四年來最低。(路透)

受多重逆風影響，追蹤美元兌一籃子六種貨幣的DXY美元指數27日一度貶值0.4%至96.63，為近四年來最低，且交易員如今願意付創紀錄的成本來押注美元湧現更大的賣壓。

追蹤10種主要貨幣相對美元表現的彭博美元指數同日也下跌至2022年3月以來最低，連續第四天走貶。而美元才剛歷經自去年5月以來表現最糟的一周。

美元的疲軟，反映投資人對這項資產的審慎情緒，這與華府近期一連串難以預料的決策有關，其中也包括川普揚言要接管格陵蘭。從長遠來看，關於聯準會（Fed）獨立性的風險、持續擴大的財政赤字、對財政揮霍的顧慮，以及日益嚴重的政治兩極化，都是拖累美元的因素，最新一個助長美元貶勢的因素是，市場臆測美日可能聯手撐起疲弱的日圓。

此外，川普承諾將很快宣布接替現任Fed主席鮑爾的人選，也讓美元承壓，因為市場普遍預期下任Fed主席會更傾向於降低借貸成本。

最新數據顯示，能夠從美元走軟中獲利的短期選擇權溢價已升至彭博自2011年開始統計以來的最高水準。而看空美元情緒並不侷限於短期而已，投資者對美元長期前景也至少是2025年5月以來最悲觀。

