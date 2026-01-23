2大指標閃現警訊…投資策略師：美股熊市正蓄積動能

華爾街市場策略師說，兩項重要指標顯示，美股一波長期熊市正蓄勢待發，投資人宜考慮分散投資、降低美股曝險。路透

美國總統川普 周二揚言對反對美國奪取格陵蘭 的歐洲國家祭出新關稅，貿易戰疑慮再起，美股 史坦普500指數應聲重挫2.1%，但在川普改口說不徵關稅後，美股迅速反彈，大致已收復失土。所以，警報解除，美股會繼續上攻？

Longview Economics全球經濟學家暨首席市場策略師華特林認為，川普因垂涎格陵蘭而對歐洲盟國撂狠話，已嚴重傷害跨大西洋關係。

MarketWatch報導，華特林在最新發布的研究報告中指出，美國以外的西方投資人，正思索兩個問題。應該再耐心等待三年，盼川普下台後，重拾二戰後的全球秩序呢？或者，現在就開始策略性減碼美國資產？

有一點必須考量，就是最新的「決裂」，發生在全球基金經理人對美國財政揮霍憂心忡忡之時。華特林說：「這可以理解，因為未見財政整頓跡象，美國政府負債累累且債務持續升高。」

不僅如此，華特林指出，基於川普政府行事作風變化莫測，對外國基金持有美國資產課稅的風險（按川普顧問、現任Fed理事米倫擬的「海湖莊園」計畫提議），仍不能完全排除。

換言之，在川普主政下，他擔心美國的財產權也許不再神聖不可侵犯。

華特林認為，美股一波長期空頭市場可能在未來數年某時降臨，但讓熊市蠢蠢欲動的條件已開始增強，從以下兩點可見端倪：

首先是估值。就短期市況而言，估值並非抓市場由多轉空的好指標；但就中長期而言，就顯得相當重要。最新數據顯示，美股的席勒本益比（Shiller CAPE ratio）已升到39.9，是史上第二高。（CAPE全稱是「周期性調整本益比」，藉由比較股票市價與過去十年平均每股盈餘，判斷個股或類股目前價位是否被高估或低估。）

其次是股票持有比率升到高水位。華特林說，股票占美國家庭總金融資產的比重已升到42.2%，是歷來最高水準。同時，股票在確定給付退休基金的資產占比，同樣達到新高水準。

根據華特林出示史坦普500指數1945年以來的走勢圖，圖上標註席勒本益比和股票占美國家庭總金融資產的比率。結果發現，先前幾波美股長期空頭市場開始時，有個共同特徵：不僅估值升至頂峰，股票持有比率也見頂。例如，在1968年和1999年，估值與股票持有率雙雙登頂，後來美股分別在1970年代和2000年代展開一波長期熊市。

華特林表示，Longview目前美股持有比重仍高於基準指數，也就是維持「加碼」，但同時也對這些潛在顧慮提高警覺。他的結論是：開始分散投資、降低美國資產曝險的理由與日俱增。