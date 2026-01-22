十年來首見…歐債今年平均期限將降到10年以下

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
如同美國近年來的做法，歐洲各國政府也正減少發行長期公債，以限縮借貸成本看升可能造成的傷害。路透
如同美國近年來的做法，歐洲各國政府也正減少發行長期公債，以限縮借貸成本看升可能造成的傷害。巴克萊預測，今年歐元區大型市場的公債平均期限將降到10年以下。

巴克萊根據公債發行趨勢推測，包括德國、法國和義大利在內，歐元區大型市場今年發行的平均期限，可望降到10年以下，這將是2015年以來首見。在英國，平均期限甚至可能縮短到8.8年左右，是本世紀以來最低。

金融時報報導，這股趨勢反映歐洲各國採取行動因應長債需求減弱。傳統買家，像是退休金基金，近年來對長債買盤縮手。退休金制度改革是一大因素，例如英國等經濟體偏離原先的「確定給付」制，導致昔日需求不虞匱乏的長債如今需求日減。

Aegon資產管理公務員全球投資長瓊斯說：「結構性需求已徹底轉變。原本被迫購買的買家一抽腿，整個買盤基礎的確開始瓦解。」

現況與十年前的情景大異其趣。當年，歐洲諸國政府紛紛發行超長期公債，有的期限甚至長達百年，急於鎖住極低的借貸成本。瓊斯說：「當時我們位於一個極端，現在鐘擺又擺了回來。」

對政府而言，發行短期債券籌資的成本通常比較便宜，得以藉避免發行長債降低償債的利息負擔。不過，更倚賴發行較短期債券，一如美國財政部近年的做法，可能使公共財政更受制於利率擺盪的影響，因為這些債務需要定期「再融資」（借新債來償還舊債）。

過去兩年來，在歐洲大型經濟體，2年期與10年期借貸成本的差距急遽擴大，反映主要國家債台高築、全球公債發行過剩的顧慮。去年德國宣布放寬舉債上限，以支應大幅提高的基建與國防支出，更加劇短債與長債利差。因此，縮短發債年限，對長債需求陡降的國家不失為一種解決辦法。

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗指出，歐美國家增發短債、減發長債的目的，顯然是要降低償債成本。但這麼做是根據「再融資風險低」的假設，而這個假設又是基於「未來殖利率將下滑」的推測。

退休金 殖利率 德國

