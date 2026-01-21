OpenAI財務長用魔術方塊 比喻未來營收來源廣泛

OpenAI的財務長佛萊爾（見圖）用魔術方塊來比喻未來的營收來源非常多，她說，該公司未來的商業模式不再局限於訂閱，而是可能包含與客戶營運成果掛鉤的「授權模式」。路透

OpenAI 的財務長佛萊爾（Sarah Friar）用魔術方塊來比喻未來的營收來源非常廣泛，她表示，該公司未來的商業模式不再局限於訂閱，而是可能包含與客戶營運成果掛鉤的「授權模式」。

佛萊爾日前在播客節目中談到了授權模式的可能性，也就是客戶的AI工具產生可衡量的成果時，OpenAI 可從中收取權利金。她以藥物研發為例，如果合作的製藥公司使用OpenAI技術開發出一種突破性藥物，OpenAI就可以獲得該藥物一定比例銷售額的分潤。她認為，關鍵在於雨露均霑：客戶賺到了錢，OpenAI也可分一杯羹。

Businiss Insider報導，佛萊爾將這種構想比喻為戰略選擇的「魔術方塊」，以解釋OpenAI如何從早期較簡單的業務發展成為如今涵蓋基礎設施、產品和定價的複雜體系。她說：「我喜歡魔術方塊之處是，我可能不太記得確切數字，但我認為它有43百京（quintillion，10的18次方）種不同態樣。」「在我唸大學時候，它總是令我大開眼界。」

她說，OpenAI 最初就像魔術方塊裡的一個「小方塊」，當時該公司只有一家主要雲端服務供應商微軟、一個主要的晶片合作夥伴輝達、一款面向消費者的旗艦產品ChatGPT ，以及一個基本訂閱服務。如今，OpenAI與多家雲端服務供應商合作，並與多家晶片供應商建立了合作關係，同時將其產品線從面向消費者的 ChatGPT擴展到Sora、企業產品、專業工業產品和研究平台。

OpenAI的商業模式也變得更多元化。佛萊爾說，OpenAI最初只為ChatGPT提供單一的消費者訂閱服務，「因為我們需要一種為運算成本付費的方法」，此後，OpenAI的服務模式擴大到多種價格點、軟體即服務（SaaS）定價模式，以及針對高價值使用案例的積分制模式。她表示，在這項基礎上，OpenAI「開始考慮商業和廣告等業務」，以及與成果掛鉤的長期收取權利金模式。

佛萊爾用魔術方塊來比喻OpenAI如何將技術選擇與獲利模式結合。她舉例說，將低延遲晶片與優質AI編碼體驗結合，可為更高階的訂閱服務奠基。或者該公司也可以優化規模，以吸引更多免費用戶，並為廣告業務創造更多空間。