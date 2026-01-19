紐約證券交易所要推區塊鏈平台 代幣化股票全天候交易成真

紐約證券交易所表示，這個全新數位交易平台可提升市場流動性、支援零股投資，並擴大散戶參與美國股市的機會。 (路透)

紐約證券交易所(NYSE)正在規畫打造一個以區塊鏈(blockchain)為基礎的全新數位交易平台，讓代幣化股票與ETF可全天候24小時、每周七天不中斷地交易。

華爾街 日報報導，此舉象徵這家擁有233年歷史的交易所，正式投入華爾街加速擁抱區塊鏈技術的浪潮。這個全新數位交易平台將結合紐約證券交易所既有的撮合交易系統與私有區塊鏈網路，並在取得監管機構批准後推出，實際上線時程仍取決於監管進度。

紐約證券交易所母公司洲際交易所(Intercontinental Exchange)指出，代幣化證券是傳統證券在區塊鏈上的數位代表形式，可即時交易與交割，不再受限於傳統證券帳戶與「T+1」結算制度。

即時結算有助降低券商為防範交割風險而需持有的額外資本，也被視為避免過往市場動盪的重要改革。

美聯社報導，新平台預計支援穩定幣注資，並搭配新的清算與資金基礎設施，讓資金能在銀行營業時間之外流動。

紐約證券交易所表示，此舉可提升市場流動性、支援零股投資，並擴大散戶參與美國股市的機會。

隨著那斯達克 (Nasdaq)已向監管機構申請交易代幣化股票，主要交易所正加速競逐區塊鏈化金融的新戰場。