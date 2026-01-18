我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

AI應用爆發 分析：2026年或成「百億AI代理之年」

記者謝守真／即時報導
科創板日報引述分析指，2026年或成「百億智能體（台稱AI代理，AI Agent）之年」，AI價值發現進程加速。同時，C端入口爭奪與B端垂直應用將成兩大投資主線，資本正青睞能創造實際經濟價值的AI企業。（中通社）
科創板日報引述分析指，2026年或成「百億智能體（台稱AI代理，AI Agent）之年」，AI價值發現進程加速。同時，C端入口爭奪與B端垂直應用將成兩大投資主線，資本正青睞能創造實際經濟價值的AI企業。（中通社）

全球人工智慧（AI）市場競爭升溫，資本與產業雙重推動下，AI焦點正從技術參數轉向應用落地。科創板日報指，2026年或成「百億智能體（台稱AI代理，AI Agent）之年」，AI價值發現進程加速。同時，機構分析，C端入口爭奪與B端垂直應用將成兩大投資主線，資本正青睞能創造實際經濟價值的AI企業。

科創板日報指，2026年AI市場競爭持續升溫，產業焦點正從底層模型的「參數競賽」轉向解決實際問題、創造商業價值的應用層。

不久前，美國科技巨頭Meta以數十億美元收購總部位於新加坡的中國新創公司蝴蝶效應（Manus），成為其史上第三大收購案，揭示資本市場評估AI價值標準正在轉變。同時，中國國產大模型廠商智譜華章與MiniMax接連登陸港交所並獲高估值，印證市場關注的焦點正在向應用落地傾斜。

業內人士認為，2026年可能成為「百億AI代理之年」，標誌AI競爭核心將從「比拚技術參數」轉向「比拚產業落地」。過去投資集中於大模型算法與算力基礎設施，但常面臨「叫好不叫座」困境；如今，隨著技術成熟，產業重心轉向如何將技術能力轉化為可規模化的商業閉環。

摩根士丹利在2026年展望指，市場對AI的定價標準已從技術突破預期轉向對資本回報率的嚴格考核，是否能透過AI帶來收入增長、效率提升和利潤創造，成為衡量企業價值的核心。

國金證券分析，AI應用板塊爆發是產業拐點、資本催化、情緒與資金流向共振的結果。後續聚焦兩大主線：一是C端入口爭奪與生態紅利，關注布局AI的互聯網平台及生態夥伴，尤其是AI行銷服務商；二是B端垂直應用突破與價值發現，具備行業Know-how（技術訣竅）且已產生實際營收的垂直軟體公司將迎結構性機會。

報導以阜博集團DreamMaker平台為例提到，其在影片創作領域將AI生成工具與版權保護、內容變現解決方案深度結合，提供從創意到收益的全鏈路服務，形成垂直場景中的商業壁壘。

另，報導指，成功的AI應用不再只是技術單點展示，而是打通從數據、業務流到貨幣化的完整路徑。Manus透過訂閱制實現近億美元年收入，證明用戶願意為AI智能體付費；「AI+製造」行動亦促進企業提升生產效率，顯示技術迭代與應用落地的閉環是新估值體系核心。

事實上，Meta收購Manus與資本市場對AI應用的追捧，共同拉開大模型價值重估序幕。業內人士表示，隨著投資邏輯轉向應用與回報，能深刻理解行業、構建商業閉環的AI企業將在2026年成為「價值發現」的關鍵力量，引領產業技術的「雲端」降落在經濟的「實地」。

AI Manus Meta

上一則

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

延伸閱讀

Meta虛擬實境部門裁員逾千人 部分資金改投可穿戴裝置

Meta虛擬實境部門裁員逾千人 部分資金改投可穿戴裝置
Meta宣布裁員虛擬實境部門千人 資金投入可穿戴裝置

Meta宣布裁員虛擬實境部門千人 資金投入可穿戴裝置
搶市占 Meta聯手雷朋母公司擬將AI眼鏡產能衝上3千萬支

搶市占 Meta聯手雷朋母公司擬將AI眼鏡產能衝上3千萬支
DeepSeek或引入新記憶架構 梁文鋒：當前主流大型模型效率差

DeepSeek或引入新記憶架構 梁文鋒：當前主流大型模型效率差

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅