AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

編譯林文彬／綜合外電
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

在全球供給短缺帶動下，記憶體晶片搖身一變成為全球價值上升速度數一數二快的資產。展望未來，記憶體供不應求的情況可能直到2028年才會明顯改善，DRAM價格今年可能再漲逾七成。

人工智慧（AI）業者記憶體需求強勁，是記憶體價格快速上漲原因。Counterpoint研究公司指出，記憶體價格2025年最後一季大漲50%，預估2026年第1季結束前將再漲40%至50%，資料中心營建商願意支付高額溢價是推升價格主力。

AI業者排擠其他記憶體買家可能波及許多產業，影響可能包括筆記型電腦、電視和其他消費者電子裝置價格上漲，以及汽車製造商生產延宕。

目前三星正在擴張現有製造工廠產能，SK海力士（SK Hynix）已宣布將大舉投資新製造產能，美光（Micron）也將斥資1,000億美元在紐約州奧農達加郡（Onondaga）興建「超大晶圓廠」，該廠已在16日動工。不過，集邦科技（TrendForce）資深研究副總吳雅婷指出，這些新產能幾乎都無法在2027年前上線，2028年前對記憶體供給的影響微乎其微。

吳雅婷說：「目前已就緒的晶圓生產線，其實來自三或四年前的投資。」

高頻寬記憶體（HBM）是AI加速器記憶體最佳選擇，集邦科技估算2025年HBM需求成長逾130%，2026年消費量成長率可能高於70%。DRAM三大製造商持續把先進製程產能分配給HBM和高階伺服器DRAM，已導致消費級DRAM供給受限。美光業務執行長薩達納（Sumit Sadana）表示，美光HBM產量每增加一個單位，傳統DRAM供給就會減少三個單位。

集邦科技認為，記憶體成本對智慧手機、個人電腦（PC）和其他消費者端裝置原料成本的影響持續快速擴大。集邦科技本周下修2026年智慧手機產量成長率預測至負7%，筆電出貨量展望也已下修為下滑5.4%。如果記憶體價格漲勢第2季未放緩，集邦科技預期2026年筆電全球出貨量減幅可能達到10.1%。

科技研究公司IDC也以價格上漲可能削弱消費者需求為由，更新智慧手機和PC預測。在新的最糟情境下，2026年智慧手機銷量可能減少5%，PC下滑近9%。

集邦科技指出，記憶體價格飆漲將迫使蘋果重新評估新裝置訂價，該公司也可能削減或取消舊機型折扣，低階智慧手機2026年則會重返搭載4GB記憶體。筆電方面，蘋果和聯想等供應鏈高度整合及訂價彈性較大品牌，應付記憶體價格上漲的靈活度較佳。低階和消費級筆電品牌則難以轉嫁成本，處理器和作業系統要求將使這些品牌難以進一步降低規格。

盧特尼克警告：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

記憶體漲價 中國手機廠商下調全年訂單量

中國蘋果「舊換新」最高折抵5800元人民幣 華為、小米手機也可換

DRAM價格大漲效應 中國記憶體廠 積極擴產衝市占

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）

詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

2026-01-11 08:10

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

