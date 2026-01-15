美股收高 財報提振銀行股 小型股繼續跑贏

美股在連續兩個交易日下跌後於周四上漲。路透

美股在連續兩個交易日下跌後於周四上漲，摩根士丹利和高盛 公布樂觀財報，推動股價大漲，同時，亞洲市場最高企業台積電 （2330）的亮眼業績緩解AI牛市動力可持續性的信心，也帶動美國晶片股走高。

道瓊工業指數上漲292.81點，或0.60%，至49,442.44點；史坦普500 指數上漲17.87點，或0.26%，至6,944.47點；那斯達克指數上漲58.27點，或0.25%，至23,530.02點。

高盛和摩根士丹利上季利潤均因大量交易撮合而上升。高盛股價上漲4.6%，對道指的提振最大，摩根士丹利上漲5.8%。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，投資人仍在買入相較於科技股被低估的股票。他說：「近年來，這個市場一直是成長股與科技股獨領風騷，其餘皆黯然失色。而今，銀行和傳統工業股成了焦點。」

史坦普500工業指數再次創下收盤紀錄新高。

科技股也上漲，晶片股領漲。全球先進人工智慧晶片的主要生產商台積電預計今年將實現強勁成長，並表示將擴大在美國的產能。台積電在美上市ADR上漲4.4%。

半導體指數攀升 1.8%。輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）和應用材料（Applied Materials）的股價均上漲。

Alan B. Lancz & Associates的總裁Alan Lancz 說：「對於科技股，就估值而言，人們有些擔心--他們有點過高了。但來自台積電的消息基本上打消了這種擔憂。」

小型股持續上漲。羅素2000指數創收盤紀錄新高，且連續第十個交易日跑贏史坦普500指數，創1990年以來最長紀錄。

等權重史坦普500指數自12月底以來上漲約4%，而史坦普500僅上漲1.4%。

其他金融公司中，全球最大資產管理公司貝萊德勁揚5.9%，因市場上漲提升費用收入，使其第4季管理的資產規模達到創紀錄的14.04兆美元。

銀行財報基本拉開了美國第4季財報季的序幕。財報季將在下周加速推進，屆時將有更多行業的公司公布業績。