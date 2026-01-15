我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭信用卡公司提告

美國初領失業金人數降至19.8萬人 低於預期

AI與另外2大風險糾纏成一團 專家警告：分散曝險以防股災

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Leuthold基金經理人王春認為，現在市場最大的風險，是AI、比特幣和私募信貸這三大熱門市場主題「空前合流」。路透
Leuthold基金經理人王春認為，現在市場最大的風險，是AI、比特幣和私募信貸這三大熱門市場主題「空前合流」。路透

史坦普500指數一連三年大漲逾15%，是繼1995-1997和2019-2021之後，美股第三度締造如此輝煌的紀錄。但分析師警告，市況盛極必衰，尤其人工智慧（AI）、比特幣和私募信貸這市場「三大風險」糾纏在一起，已給投資人帶來莫大風險。

Leuthold全球基金高級分析師暨基金經理人王春（Chun Wang，音譯）接受MarketWatch訪問時說：「彼此相關的多重資產類別將會見到大幅修正，甚至崩跌，因為基本曝險都一樣。」

王春指出，現在市場上「最大但最被低估的風險」，是長久來讓投資人賺翻的三大市場熱門主題，正出現「空前合流」的現象。這三大主題是：AI、比特幣和私募信貸。

Leuthold在元月投資展望報告中寫道，布建AI資料中心引發的顧慮，現已廣為人知。第二項日益加深的顧慮在私募信貸市場，因為已成布建資料中心和其他AI計畫的一大籌資管道，取代銀行貸款。報告說：「曝險日增，已使私募信貸的表現與AI基建周期緊密連結。」

第三個風險是比特幣，變得與AI和私募信貸「愈來愈糾纏」在一起。這是因為，比特幣挖礦公司過去兩年來已把大規模資料中心改裝成用來處理AI工作負荷。為此，許多比特幣礦商轉向私募信貸市場籌資，而比特幣是他們流動性最高的抵押擔保品。這意味一旦加密幣價格大跌，就可能導致信用事件，迫使這些礦商拋售更多加密幣以支撐流動性，可能導致螺旋性下跌的惡性循環。

王春說：「分散AI、比特幣和私募信貸曝險的好處，此刻根本不在投資人考量之列。」

分散風險建議

那麼，該如何分散風險？王春表示，Leuthold過去六個月來已大幅減碼資訊科技和通訊類股，降到比基準指數持股比重低了將近20%。這位基金經理人並指出，Leuthold已加碼金融和醫療照護兩大類股，認為是分散投資不錯的標的，但必須選對標的。

王春預期，在期中選舉年，美國財政和貨幣政策都強力做多的威力不容小覷，可望使今年美債殖利率曲線陡峭化--長債與短債的利差擴大--這將嘉惠商業銀行與投資銀行。但他建議避開區域銀行和體質差的銀行股，以及在K型經濟中曝險更大的消費者金融業者，像是信用卡發行商。

在醫療照護類股方面，王春表示正加碼生技和製藥股，目前比基準指數的持股比重高出將近10%，因為相信壞消息和政策逆風大致已反映在股價上了。

王春說，Leuthold過去一年半來已加碼貴金屬和金礦股，未來仍會堅持這種策略，因為「就更長期而言，我仍認為，這類資產還有很大的上行空間，尤其是基於美元貶值和主權信用問題」。

AI 比特幣 殖利率

上一則

美股早盤／台積救全村 ADR飆高4% 科技股勁揚

下一則

美國初領失業金人數降至19.8萬人 低於預期

延伸閱讀

亞當斯代言加密幣暴跌 挨批騙局

亞當斯代言加密幣暴跌 挨批騙局
私募股權Clearlake Capital撐績效 疑似資產左手轉右手

私募股權Clearlake Capital撐績效 疑似資產左手轉右手
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
貴金屬持續狂漲 比特幣黯淡無光

貴金屬持續狂漲 比特幣黯淡無光

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望