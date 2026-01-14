我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最高法院 14日未宣判川普關稅案

川普：美國一定要掌握格陵蘭 不然會被中、俄搶走

美股早盤／油金跳高 靜候高院關稅裁定 四大指數盡墨

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股14日早盤四大指數盡墨。路透
美股14日早盤四大指數盡墨。路透

市場靜候美國對伊朗動盪的反應，石油和黃金價格衝高，避險情緒升溫。同時，投資人消化銀行業財報，以及新出爐的經濟數據，美股14日早盤四大指數齊跌。

道瓊工業指數14日早盤下挫0.3%，史坦普500指數下挫0.6%，那斯達克指數下挫1%，費城半導體指數下挫1%。輝達走低2%、台積電ADR走低1%。

油價站上去年10月來新高，布蘭特油價升破每桶66美元、過去四個交易日來大漲逾9%，主因市場憂慮美國可能攻擊伊朗，據報部分人員收到通知，建議撤離美國的卡達基地。

與此同時，美國最高法院14日將裁定川普關稅是否合法，若判決不利川普，政府雖然另有其他方法能開徵關稅，但市場可能還是會有負面反應。

最新經濟數據顯示，躉售價格的增幅小於預期，消費者買氣續強。美國去年11月生產者物價指數（PPI）上揚0.2%，低於市場估計。11月零售銷售成長0.6%，優於市場預期。

富國銀行上季營收遜預期，股價重挫4%；花旗財報擊敗預期，股價仍跌1%。

網路安全股走低，路透報導，北京當局要求陸企停止使用與美國和以色列相關的安全軟體，Palo Alto Networks和Check Point Software雙雙下挫。

伊朗 油價 川普

上一則

華爾街現在最流行啥名詞？ 見過「大麥克」交易

延伸閱讀

外資唱多 料中國今年股匯雙升

外資唱多 料中國今年股匯雙升
川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指

川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指
美股早盤／通膨報喜 四大指數漲跌互見 費半勁揚

美股早盤／通膨報喜 四大指數漲跌互見 費半勁揚
史坦普500、費半再創新高 Fed獨立性風險未撼動市場

史坦普500、費半再創新高 Fed獨立性風險未撼動市場

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半

浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半