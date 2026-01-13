我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

瑞銀：中國2026房市續下行 短期消費承壓但中期有望回升

記者謝守真／上海即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第26屆瑞銀大中華研討會13日在上海登場，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧在媒體分享會中指，受出口放緩與房市下行影響，預測2026年大陸經濟增長約4.5%，同時，短期消費承壓，通縮可能年底或明年才改善。記者謝守真／攝影
第26屆瑞銀大中華研討會13日在上海登場，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧在媒體分享會中指，受出口放緩與房市下行影響，預測2026年大陸經濟增長約4.5%，同時，短期消費承壓，通縮可能年底或明年才改善。記者謝守真／攝影

第26屆瑞銀大中華研討會（GCC）13日在上海登場，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧指，中國經濟面臨出口放緩與房地產持續下行的壓力，2026年經濟增長預估約4.5%，房市跌幅雖較去年收窄，但仍是拖累因素，短期消費表現亦承壓，改善恐要等到2027年後。他並稱，中國通縮情況可能至今年底或明年才會明顯改善，同時今年消費率占GDP比重將首次成為官方目標。

張寧在媒體分享會中表示，2026年是充滿挑戰的一年，對增長的預測是略微中性一點，2025年經濟增長約為5%左右，今年大概4.5%，2027年可能會更好一些，但4.5%至4.6%的增長依然是非常穩健的成長。

不過，他解釋，這主要受出口減速影響，今年湊方向性壓力影響，中國的出口增速或從去年的5％左右放緩至3%，原因包括人民幣偏強、國際貿易摩擦以及出口退稅政策調整。同時，消費也呈「穩中有降」態勢。短期來講，因補貼政策有可能邊際退坡，包含房價進一步下跌帶來財富效應的壓制，消費在短期的表現也許不太盡如人意。

消費方面，張寧分析，由於官方補貼可能下降，加上房價持續下跌，抑制居民財富效應，因此短期消費增速可能低於預期，但中期仍有改善空間。他說，「十五五」（2026至2030年）規劃將首次明確消費率占GDP比重的長期目標，對地方政府和主要部委具有考核壓力，預期將觸發未來幾年的結構性政策調整，惟政策思路調整、落實和兌現以及影響消費皆需要時間，因此對2027、2028年以後的消費改善仍積極展望。

談及通膨問題，張寧表示，2026年消費者物價指數（CPI）可能從去年的約0%回升至0.4%，2027年進一步改善。他指，需透過反「內卷」（惡性競爭）、供給側調整以及需求端支持等多管齊下措施，才有望提升整體通膨水準。而生產者物價指數（PPI）2025年負增長約2.6%，今年預計收窄至負1%左右，2027年不排除轉正。中國終於能在經歷多年整體通縮後，於今年底或明年看到較明顯改善，這點對企業營收有所幫助。

此外，談及中國房地產市場，張寧說道，房地產銷售、投資及房價跌幅仍未結束，今年加上2027年累計下行空間仍有10%至15%，視政策走向而定。但房市跌幅比2025年縮小，即對經濟拖累也有所減少。

他分析，房地產市場問題在於供需平衡未明顯改善。供給端多重因素同時釋放，包括新房庫存、中古屋增加及租房性價比提高，需求端則已大幅下降。去庫存進展有限，資金來源、成本及政策執行節奏仍需突破。他預期，房貸利率將可能調降20至40個基點，按揭利率可能下降30至40個基點，以支撐市場穩定。

房地產 房價 利率

上一則

美股早盤／通膨報喜 四大指數漲跌互見 費半勁揚

延伸閱讀

美股早盤／通膨報喜 四大指數漲跌互見 費半勁揚

美股早盤／通膨報喜 四大指數漲跌互見 費半勁揚
Fed鮑爾遭施壓 跨黨派財經大老嚴詞批評 債券專家警告利率恐上揚

Fed鮑爾遭施壓 跨黨派財經大老嚴詞批評 債券專家警告利率恐上揚
北加灣區今年房地產市場 業者「謹慎樂觀」看好小幅成長

北加灣區今年房地產市場 業者「謹慎樂觀」看好小幅成長
Fed今年降息穩了？這份研究揭示關稅或降低通膨

Fed今年降息穩了？這份研究揭示關稅或降低通膨

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休
伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事