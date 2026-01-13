我的頻道

國防部耗1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

尹錫悅戒嚴案被控內亂首腦 南韓檢方求處死刑

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

編譯陳苓／綜合外電
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

日本媒體報導，Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機，顯示美企再次邁出步伐，要將完整供應鏈移出中國。

消息人士透露，Google的Pixel、Pixel Pro和Pixel Fold系列智慧機，將在越南進行「新產品導入」（NPI），較低階Pixel A系列則在中國研發。NPI包括開發、驗證、調整生產程序，是推出新電子裝備的最關鍵階段。參與NPI是供應商的獎章，表示有能力處理客戶的年度新品。

與此同時，據傳蘋果也考慮在印度與中國同時推動NPI，儘管這表示需要兩倍資源，才能順利進行。蘋果供應商人士說，蘋果NPI需要公司派駐200-300名工程師到供應商工廠，投資額相當驚人。

Google和蘋果多年來持續分散供應鏈，但由於其他地點沒有成熟的供應鏈，從零開始製造產品有其複雜性與難度，兩家公司的智慧機仍在中國NPI。

倘若Google和蘋果都在中國以外地區，成功開發智慧機，將是生產移出中國的一大成就，這意味非中國供應鏈網路與能力大幅升級。兩名知情人士說，Google已在越南量產高階智慧機、並進行部分驗證，在該國從頭開始製造新智慧機應該可行。

Google 供應鏈 Pixel

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

蘋果智慧型手機2025年市占率20% 全球最高

蘋果Siri核心之爭落定：Google Gemini上位 ChatGPT轉輔助

蘋果、Google大合作 Siri要變聰明了

谷歌結合大型零售商 推AI購物結帳

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

長照悲歌…台男星中風罹癌住不住安養院 向外界募款求助

不愛交談？寧發簡訊不打電話 Z世代年輕人恐付出代價

