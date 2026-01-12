鮑爾遭調查引發央行獨立性疑慮 三大指數全倒

我的頻道

編譯易起宇／綜合外電
美股12日早盤下跌，美國川普政府的司法部對聯準會（Fed）主席鮑爾發起刑事調查，顯然擴大其對央行的施壓，再次引發市場對央行獨立性的擔憂。同時，川普提案對信用卡年利率設置上限，也拖累金融股下跌。

道瓊工業指數12日早盤下跌306點，或0.6%；史坦普500和那斯達克指數則分別下跌0.4%和0.3%；費城半導體指數也同樣下跌0.8%；台積電ADR則接近平盤。

鮑爾11日晚間罕見直接透過影片聲明證實，聯邦檢察官已對他在參議院銀行委員會聽證會上對於Fed總部大樓翻修案的證詞展開刑事調查。

鮑爾表示，川普這項調查的另一個目的是為了影響央行的貨幣政策，而他將不會屈服於此壓力。鮑爾的主席任期將到今年5月。

鮑爾說：「這關乎Fed能否繼續基於證據和經濟狀況制定利率，或者貨幣政策將受到政治壓力或恫嚇指揮。」

Brown Brothers Harriman全球市場策略主管哈達德表示：「鮑爾向來迴避談論政治干預問題。但他這次卻暢所欲言。」

同時，由於川普呼籲要從20日起把信用卡年利率設定上限在10%，銀行和信用卡公司早盤股價也下跌。市場擔憂川普計畫將會適得其反，反而限制民眾借貸，不僅傷害到銀行獲利，也傷害到消費者。

花旗早盤下跌逾3%，摩根大通和美國銀行則分別各下跌近2%；信用卡公司美國運通下跌4.1%；消費金融公司Capital One則大跌5.5%。

市場本周將關注從13日開始的企業財報季，以及同樣將在13日出爐的美國消費者物價指數（CPI）報告，那將會是評估Fed下步動作的關鍵指標。

