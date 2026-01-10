我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗抗議擴大 革命衛隊：維護安全是「紅線」

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

英特爾本周飆逾15% 華爾街潑冷水：都散戶在瘋股價難撐住

編譯林文彬／綜合外電
英特爾股價本周大漲。路透
英特爾股價本周大漲。路透

英特爾執行長陳立武表示，英特爾正大力推進14A製程，暗示該製程至少有一名外部客戶。另一方面，在美國總統川普與陳立武會面等利多帶動下，英特爾股價本周大漲逾15%，但部分專家認為這股漲勢可能難以為繼。

英特爾1.4奈米級的14A製程預計2027年做好生產準備，早期版本的製程設計套件（PDK）今年初將交給外部客戶。陳立武在Intel News上傳至X的影片中說：「我們正大力推進14A…敬請期待，14A良率與智慧財產權組合將擁有巨大動能，提供客戶優質服務。」

值得注意的是，陳立武提到客戶時用的詞彙是「the customer」，暗示除了自家產品，英特爾晶圓代工事業也將至少為一名買家生產14A晶片。相較之下，英特爾18A製程一直未贏得需求可觀的單一大型外部客戶。

英特爾股價9日收盤大漲逾一成，報45.55美元，是2024年3月以來最高收盤水準，全周上揚15.7%。川普與陳立武會面並稱讚英特爾，以及Core Ultra系列3處理器點燃市場熱情，是英特爾股價本周表現亮眼原因。

不過，華爾街部分人士無法確定英特爾股價能否延續這股動能。瑞穗交易部門分析師克雷恩（Jordan Klein）表示，英特爾就旗下晶片架構與14A製程改善發表的樂觀言論很美好，但這些進展仍有好幾年的路要走，投資人已明白這點。

克雷恩對英特爾目前股價仍持懷疑態度，並透露機構投資人鮮少討論持有或想買英特爾股票，該股動能似乎大多來自散戶。克雷恩也表示，記憶體零組件價格不斷上漲，對英特爾個人電腦（PC）事業構成風險。

英特爾 陳立武 川普

上一則

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

下一則

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

延伸閱讀

川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元

川普晤陳立武：讚尖端晶片製造回流 稱投資英特爾大賺數百億美元
英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？

英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？
英特爾18A處理器亮相 展現與台積電競技實力

英特爾18A處理器亮相 展現與台積電競技實力
英特爾在CES發表新一代PC晶片 首個18A製程產品

英特爾在CES發表新一代PC晶片 首個18A製程產品

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17

超人氣

更多 >
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業