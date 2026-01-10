誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

台積電仍可望是人工智慧（AI）熱潮下一階段的贏家股。路透

人工智慧（AI ）晶片公司輝達 （Nvidia）無疑是2020年代首屈一指的股票，股價自2020年初以來已狂飆逾3,000%，如今市值4.5兆美元為全球之冠。但專家從四面向分析，認為輝達股價已嫌太高昂；隨著AI熱潮進入下一階段，台積電、博通等股票可能是更好的選擇。

輝達幾經蛻變，從起初只是遊戲機晶片製造商，轉變成比特幣挖礦首選處理器大廠，如今又躍為AI晶片龍頭股，是執行長黃仁勳多年前擁抱數據平行處理的決定，導致輝達晶片在執行速度和能源效率方面領先群倫，得以在AI模型「訓練」階段成為第一選擇。

Goshawk資產管理公司基金經理人艾德斯登（Simon Edelsten）預測，輝達2026年營業利益將超過1,200億美元，令人咋舌。最近輝達砸200億美元收購AI晶片新創Groq的資產，有助於鞏固高階AI晶片市場地位。

但輝達股價是否已太高昂？要回答此問題，必須考量下列四個因素。

四大顧慮顯示輝達股價太高昂

一、競爭

艾德斯登比喻輝達晶片有如「豪華跑車」，把對手遠遠拋在後頭。但若以為只憑速度快、馬力強，就能贏得未來AI爭霸戰，不啻是危險賭注。

去年中國大陸DeepSeek的AI引擎橫空出世，對輝達晶片大客戶OpenAI 構成重大挑戰。DeepSeek的AI模型採用數量較少的高階晶片，且正研究以能源效率更高的方式訓練大型語言模型（LLM），若這種趨勢蔚為潮流，可能進一步降低對輝達這類高效能AI晶片的需求。

此外，Alphabet已發展出自研晶片「Tensor」，有如「性能好的轎車」，數月前也推出以這些晶片驅動的AI模型「Gemini 3」。Anthropic則大致仰賴由Alphabet和亞馬遜設計的晶片。一些基準效能測試結果顯示，Gemini 3和Anthropic的模型都勝過OpenAI的ChatGPT，激勵Alphabet股價去年大漲60%。

二、OpenAI

評估輝達展望，必須把OpenAI納入考量。輝達計劃對OpenAI的資料中心供應價值上千億美元的晶片。

這種供應商融資安排未必是「龐氏騙局」，支持重要商業夥伴是合理的；但一般預料，OpenAI也許到2020年末都無法轉虧為盈。所以，輝達這部分的未來收益，只能視為一部分是營收，一部分是貸款。

三、能源

在當前AI模型「訓練」階段，需要消耗大量的電力，若是電力供應受限，可能使輝達超高的營收成長戛然而止，拉下股票估值。

供電瓶頸問題沒有簡單的解決辦法。在資料中心旁邊設置燃氣渦輪機？抱歉，早在你提出申請之前就已售罄。有些業者開始改裝噴射機引擎救急，但這種變通做法的成本所費不貲。

四、利潤率

對半導體股評價向來棘手，因為和水泥股同樣下資本密集型產業，且受景氣循環影響。

輝達的晶片委外代工，免除蓋晶圓廠的巨額資本支出，而AI熱潮方興未艾讓晶片需求有撐，營收成長在可見的未來應能持續不輟。黃仁勳本周演說聚焦於新晶片威力和機器人，或許讓一些投資人對未來營收持續成長感到安心。

但艾德斯登指出，假如利潤率已經觸頂並開始下滑，那麼未來營收成長對獲利的影響可能微乎其微。

他認為，半導體股不宜買來長抱，而是要在景氣周期谷底買進、高峰賣出。但吊詭的是，一旦獲利陡降，這類股票的本益比也許會有一段時間顯得高得離譜，但那正是買進時機；同理，低本益比發生在景氣周期巔峰，反而該趁此時賣出。

下一階段AI受惠股 台積電獲點名

相形之下，艾德斯登認為，隨著AI投資熱潮進入下一階段，可望嘉惠其他AI相關股票，例如台積電和博通（Broadcom），以及中國大陸AI科技巨頭阿里巴巴和百度。他表示，Goshawk已把這些股票納入投資組合，但未持有輝達。

艾德斯登也看好蘋果公司，數月前已敲進該股。他說，蘋果似乎正把砸巨資研發尖端技術的事情留給別人去做，轉而把更多第三方AI技術導入自家產品，這種混搭式策略可能證明是明智之舉。

此外，之前所謂的「AI輸家」，可能在2026年華麗轉身。軟體公司如Salesforce和思愛普（SAP）之前被視為備受AI威脅，但其實AI反而可能有助於大幅強化軟體功能。

艾德斯登不諱言上述預測未必正確，但過往經驗證明，「以合理價格買進優質股，同時分散投資」，是可靠的投資策略。他雖欣賞輝達，但認為輝達目前的價位不合理，另有更好的投資標的。