就業尚穩三大指數上揚 台積電營收亮眼ADR漲1%

美國股市三大指數9日早盤走高，台積電ADR漲1%。路透

美國最新就業數據尚屬穩健，帶動美國股市9日早盤攀高，三大指數本周可望收紅，台積電 ADR也在上月營收表現強勁帶動下走揚。

美股史坦普500 指數9日早盤漲0.36%至6,946.62點，道瓊工業指數上揚180.97點或0.37%，報49,447.08點，那斯達克 指數約漲0.3%。史坦普500指數本周截至8日已漲0.9%，道瓊指數和那斯達克指數漲逾1%。

台積電ADR 9日早盤最高漲至321.3美元，漲幅約1%。台積電公布去年12月營收為新台幣3,350億300萬元，比一年前同期增加20.4%，2025年全年營收成長近32%至新台幣3.8兆元，改寫歷史新高。

美國勞工統計局（BLS）9日公布，去年12月非農就業人口經季節因素調整後增加5萬人，不如市場預估的增加7.3萬人，去年11月數據也下修至新增5.6萬人。儘管略低於預期，這項數據顯示美國經濟仍奮力邁進。美國去年12月失業率小幅下滑至4.4%，低於經濟學家原本預估的4.5%。

ClearBridge投資公司經濟和市場策略主管舒爾茲（Jeff Schulze）說：「基於失業率上升一直是一大憂慮及勞動市場疲弱的證據，最新數字下降至4.4%是好消息…這項數據應會讓美國聯準會（Fed）暫時按兵不動。」

投資人正等待美國最高法院就總統川普關稅是否合法做出判決，這項判決可能影響貿易政策與美國財政情勢。不過，目前還不確定判決9日是否會出爐。