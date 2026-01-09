中國A股續創十年新高 成交破人民幣3兆元

我的頻道

記者林茂仁／即時報導
中國A股9日再度走高，上證綜指續創十年新高。圖為在上海陸家嘴金融城的人行天橋上，實時滾動著股市行情。（中新社）
中國A股9日再度走高，上證綜指續創十年新高。圖為在上海陸家嘴金融城的人行天橋上，實時滾動著股市行情。（中新社）

中國A股9日再度走高，上證綜指續創十年新高，單日整體成交金額繼2025年10月以來首次突破人民幣3兆元（約4296億美元）關口。

中通社報導，滬指盤中強勢上揚，一舉突破4,100點，收盤上漲0.92%，收在4120.43點，續創十年新高，深證成指漲1.15%，創業板指漲0.77%，科創50指數漲1.43%，滬深北三市合計成交3.15兆元，較此前一日放量約3,260億元。

當天，人工智能AI）應用概念股盤中大幅走高，多檔個股掀漲停潮。消息面上，近日，中國工業和信息化部等八部門聯合印發《人工智能+製造專項行動實施意見》。其中提出，到2027年，中國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列。推動3至5個通用大模型在製造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型，打造100個工業領域高質量數據集，推廣500個典型應用場景。

當天黃金股漲幅居前。有分析指出，近期地緣風險與降息預期支撐金價。另外，傳媒股、國防軍工版塊、有色金屬版塊亦走強。

山西證券認為，在技術和政策的雙輪驅動下，目前工業大模型正從單點驗證邁向全流程賦能，預計此次《意見》發布將加速這一進程。其中，在研發設計環節，AI從文生3D模型和仿真逐步拓展延伸至設計變更、設計審查等更多更深入的場景；在生產製造環節，大模型已在設備運維輔助、安全監控、工藝質量分析優化等場景初步實現規模化落地，並開始向廠級生產績效分析、工業控制編程、機器人智慧控制等新方向探索。根據IDC資料，中國工業企業應用大模型及智慧體的比例已從2024年9.6%提升至2025年47.5%，而在政策推動下2026年AI應用滲透率有望進一步快速提升。

