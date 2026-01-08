我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

國防股無視大盤走跌暴漲 台積電ADR也逆風飛高

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為美國紐約證交所交易員。（美聯社）
圖為美國紐約證交所交易員。（美聯社）

美國股市8日早盤小跌，史坦普500指數和道瓊工業指數進一步遠離歷史高點，國防類股則在總統川普暗示計劃提高軍事支出帶動下攀高，台積電ADR也逆勢走揚。

史坦普500指數8日早盤微跌0.08%，報6,915.21點，道瓊指數跌83.66點或0.17%至48,912.42點；那斯達克綜合指數下跌近0.3%，報23,519.77點。

川普7日在社群媒體Truth Social上呼籲2027年美國國防預算應達到1.5兆美元，遠高於2026年國會批准的9,010億美元。諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）股價8日早盤大漲近8%，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）勁揚8.4%。

相較之下，有「美股七雄」之稱的蘋果等大型股8日早盤大多走低，輝達（Nvidia）股價下跌近0.6%，無視中國大陸可能允許該國企業進口輝達H200晶片的利多。台積電ADR 8日早盤上揚0.7%，報320.93美元。

摩根大通私人銀行（JPMorgan Private Bank）歐非中東股票策略主管利皮希娜（Nataliia Lipikhina）說：「我們察覺一些獲利了結，我認為地緣政治風險仍很高…市場如今也正為即將來臨的企業財報季做準備。」

投資人也正等待美國9日將公布的就業數據，希望憑藉這項數據評估今年利率可能走勢。目前貨幣市場押注美國聯準會（Fed）今年至少會降息兩次，每次降息1碼。

台積電 輝達 降息

上一則

台積電2奈米製程tape-out是3奈米1.5倍 大客戶鎖定產能

延伸閱讀

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險
AI記憶體股狂漲 道指、史坦普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚

AI記憶體股狂漲 道指、史坦普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚
美股道瓊工業指數創新高 投資人淡化委內瑞拉局勢風險 能源股急升

美股道瓊工業指數創新高 投資人淡化委內瑞拉局勢風險 能源股急升
晶片股強彈撐起2026開局 CES前夕AI基礎設施領銜突圍

晶片股強彈撐起2026開局 CES前夕AI基礎設施領銜突圍

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品
2014至2019年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領

2014至2019年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領