我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死

最大規模移民查緝2000名幹員赴明州…今日你應知道5件事

華納兄弟拒絕派拉蒙收購案 稱融資槓桿太大風險過高

中央社洛杉磯7日綜合外電報導
好萊塢片廠華納兄弟探索的董事會今天發出股東信，稱其已一致否決同業派拉蒙天空之舞提出的1084億美元最新收購提案，因為這項敵意收購方案已達高風險槓桿，呼籲投資人拒絕。(歐新社)
好萊塢片廠華納兄弟探索的董事會今天發出股東信，稱其已一致否決同業派拉蒙天空之舞提出的1084億美元最新收購提案，因為這項敵意收購方案已達高風險槓桿，呼籲投資人拒絕。(歐新社)

好萊塢片廠華納兄弟探索的董事會今天發出股東信，稱其已一致否決同業派拉蒙天空之舞提出的1084億美元最新收購提案，因為這項敵意收購方案已達高風險槓桿，呼籲投資人拒絕。

路透報導，華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的董事會在信中寫道，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）的新提案仰賴「異常大量的債權融資」，使得完成交易的風險變高。

華納兄弟董事會並重申會繼續支持串流媒體巨擘Netflix的827億美元收購提案，內容是要買下其影視製作部門和一些其他資產。

派拉蒙和Netflix都想取得華納兄弟珍貴的影視片廠和龐大的影視產權，其中一些賺錢的系列作品包括電影「哈利波特」（Harry Potter）、影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）和「六人行」（Friends）、DC漫畫（DC Comics）世界，以及「北非諜影」（Casablanca）和「大國民」（Citizen Kane）等經典名片。

華納兄弟董事會昨天投票否決派拉蒙新提出的每股30美元現金收購案。派拉蒙是在2025年12月22日調整提案，以回應原提案被質疑缺乏身價上十億美元的控股股東艾里森（Larry Ellison）個人擔保。

艾里森是美國科技業巨擘甲骨文（Oracle）的創辦人之一，其子大衛（David）是派拉蒙執行長。

根據新案，市值僅約140億美元的派拉蒙提議以艾里森個人擔保的400億美元股權，加上借款540億美元，來籌得併購資金。

華納兄弟董事會的股東信是附在其向監管機關呈報一份長達67頁的修改後併購提案文件內，這份文件詳述拒絕派拉蒙提案的理由。

華納兄弟董事會告訴股東，派拉蒙新提的融資方案將使其在完成交易後背負高達870億美元債務，使得本案成為史上規模最大的槓桿收購案。

華納兄弟董事會還說，信用評等已被史坦普全球（S&P Global）打入垃圾級的派拉蒙，如今提議的融資計畫會使其信評更脆弱，還會令其現金流吃緊，使得交易無法完成的風險升高。

反觀提出每股27.75美元現金加股票收購案的Netflix，市值高達4000億美元，且信評達到投資等級。華納兄弟昨天股價收在28.47美元。

華納兄弟董事會直言，派拉蒙新提案所做的調整「仍不充分，尤其考量到其能提供的價值不足、不確定派拉蒙天空之舞有能力完成收購，以及若派拉蒙天空之舞未能完成收購、華納兄弟探索的股東得承擔的風險和成本」。

Netflix 哈利波特 投票

上一則

中國經濟學家預估 12月出口數據由上月5.9%降至2.5%

下一則

美媒：中國要求科技公司暫停訂購Nvidia H200晶片

延伸閱讀

搶娶華納兄弟探索 傳派拉蒙新提案恐不敵Netflix

搶娶華納兄弟探索 傳派拉蒙新提案恐不敵Netflix
甲骨文創辦人提供404億美元擔保 支持派拉蒙收購華納

甲骨文創辦人提供404億美元擔保 支持派拉蒙收購華納
華納拒派拉蒙高價收購 質疑其擔保 指Netflix條件較佳

華納拒派拉蒙高價收購 質疑其擔保 指Netflix條件較佳
華納兄弟董事會拒絕派拉蒙收購案 稱Netflix案較優

華納兄弟董事會拒絕派拉蒙收購案 稱Netflix案較優

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控