我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海南島宣傳免稅 自稱全球最大遭質疑掛羊頭賣狗肉

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

中國經濟學家預估 12月出口數據由上月5.9%降至2.5%

記者陳湘瑾／即時報導
「一財首席經濟學家調研」對中國12月貿易順差預測均值為1113.5億美元。12月出口由上月的5.9%下降至2.5%；進口預測均值為0.7%，低於上月的1.9%。(路透)
「一財首席經濟學家調研」對中國12月貿易順差預測均值為1113.5億美元。12月出口由上月的5.9%下降至2.5%；進口預測均值為0.7%，低於上月的1.9%。(路透)

中國海關總署將發布12月進出口數據，陸媒《第一財經》所做的「一財首席經濟學家調研」顯示，經濟學家們對貿易順差預測均值為1,113.5億美元。12月出口由上月的5.9%下降至2.5%；進口預測均值為0.7%，低於上月的1.9%。

去年11月數據顯示，中國進出口、出口及進口總額分別為5,490億美元、3,303億美元及2,186億美元，年增4.3%、5.9%及1.9%，貿易順差1,116億美元。2025年1月至11月，中國累計貿易順差高達1.07兆美元，創下歷史新高紀錄。

在本次調查中，經濟學家們預計2025年12月出口由上月5.9%的公布數據下降至2.5%；進口預測均值為0.7%，低於上月的1.9%。預計貿易順差將為1,113.5億美元，基本持平於上月1,116.8億美元的公布數據。

民生銀行溫彬表示，2025年12月份，全球製造業PMI錄得50.4%，連續五個月高於榮枯線，主要經濟體漲跌互現。AI投資熱帶動當月半導體出口飆升43.2%。先行指標指向出口上漲。PMI數據顯示，2025年12月，中國製造業PMI新出口訂單指數按月上升1.4個百分點至49%；進口訂單指數按月持平。運價數據顯示，2025年12月中國出口貨櫃綜合運價指數按月上漲2.2%，連續兩個月回升。貿易轉移熱度延續。

溫彬續指，Marine Traffic的船舶追蹤資訊顯示，2025年12月美國到港船舶數量按年增長2%，較上月回落3.6個百分點，按月增速延續下滑，美國整體進口需求依舊疲弱。以越南為代表的東盟國家進口需求旺盛，2025年12月份，越南到港船舶數量按年大增21.8%，增速僅次於3月份對等關稅推出之前，按月大增31.1%，為年內最高點。

溫彬預估，2025年12月出口3,356億美元，與去年同期相比持平；進口2,270億美元，與去年同期相比下跌1.5%；實現貿易順差1,086億美元。

東方金誠宏觀研究發展部執行總監馮琳此前表示，受前一年度同期高基數，美國在全球範圍內上調關稅後，全球貿易增速整體趨於下滑等影響，中國12月出口增速有可能下行至0值附近，不排除再度出現按年負增長的可能。伴隨出口轉弱，預計進口動能也將隨之放緩，疊加上年同期基數抬高，預計12月進口年增速會降至-1%左右。

越南 關稅 AI

上一則

中國央行連續第14個月增持黃金

延伸閱讀

聖荷西市越南城停車亂象 被開罰仍未改善

聖荷西市越南城停車亂象 被開罰仍未改善
川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判
Fed今年降息穩了？這份研究揭示關稅或降低通膨

Fed今年降息穩了？這份研究揭示關稅或降低通膨
中去年貿易順差 四成來自「一帶一路」 占比首超美

中去年貿易順差 四成來自「一帶一路」 占比首超美

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
有61年歷史的美式潛艇堡連鎖品牌Blimpie，因為過度快速擴張以及營運決策失誤，導致近年大幅縮減門市規模；潛艇堡示意圖。(取材自Unsplash @Raphael Nogueira)

Subway強敵 潛艇堡老品牌2原因關近2000門市

2026-01-02 19:04

超人氣

更多 >
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘