美國「代售」委國石油拖累油價 意在提振油元體系？

川普總統。（美聯社）

川普 總統6日表示，委內瑞拉將移交多達5000萬桶的受制裁石油 給美國，由美國出售這些價值超過28億美元的石油，且資金由川普控管，拖累國際油價 7日盤中跌逾1%。美國據傳也施壓委國切斷和中國與俄羅斯等國的經濟連結，在石油領域和美國「獨家」合作，凸顯川普政府可能正以行動支撐「油元」（petrodollar）體系。

川普表示，「我很高興地宣布，委內瑞拉臨時當局將向美國移交3000萬-5000萬桶高品質的受制裁石油」，「這些石油將以市價出售，這筆資金將由我作為美國總統控管，以確保資金惠及委內瑞拉和美國人民」！

川普說，這批原油「將由儲存船舶載送，直接送到美國碼頭卸貨」，「我已要求能源部長萊特立刻執行這項計畫」。若川普所稱的數量精確，這個數量將相當於在美國局部封鎖委國前、委國約30-50天的原油產量，以目前的西德州油價估算的價值超過28億美元。

彭博資訊、路透及華爾街日報（WSJ）都報導，川普可能會在美東時間8日或9日會見能源業主管，討論投資重振委國石油業事宜。

這些消息加重國際油市供應過剩將加劇的憂慮，布蘭特原油期貨7日盤中跌1.2%至每桶60美元，西德州原油期貨跌幅更深，達2.4%，報每桶55.76美元，因為這意味著委國對美石油出口將增加。

ING集團大宗商品略部門主管帕特森指出，油市整體基本面展望依然偏空，油價還有進一步下跌的空間，而且美國的措施「降低了委國因儲存限制而須減產的風險，從而減輕了供應受擾的憂慮」。

路透稍早報導，若委國要供應這批石油，可能必須重新調度原本要運往中國的石油。另據ABC報導，川普政府已告知委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），必須切斷與中國、俄羅斯、伊朗及古巴等四國的經濟關係，以美國為石油生產的「獨家」合作夥伴，出售重油時要偏好美國。

路透專欄作家麥高維（Jamie McGeever）分析，美國拘捕委國總統馬杜洛的背後動機之一，可能是對「油元」全球影響力降低的憂慮，如今川普政府希望掌控委國石油業，可能是要重振油元勢力，作為支撐美元全球霸主地位的布局一環。

近年隨著中國經濟實力增強、出現新的地緣政治裂痕，以美元計價的全球石油貿易占比已下滑，據估算多達20%的全球原油交易已改用歐元或人民幣等其他貨幣計價，而且美元和油價的關聯也出現變化，摩根大通分析師估算，2005-2013年，經貿易加權的美元每升值1%，布蘭特油價會跌約3%，但2014-2022年美元每升值1%，布蘭特油價僅跌0.2%，去年美元和油價更同步下跌。