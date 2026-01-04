我的頻道

川普對委動武不會加速北京對台時間表 路透分析3原因

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

美生擒馬杜洛、CES將登場…5事不可不知

編譯劉忠勇／即時報導
在卡拉卡斯，群眾高舉委內瑞拉總統馬杜洛的肖像參加遊行，要求釋放馬杜洛。在此之前，他與妻子弗洛雷斯在美國對委內瑞拉發動空襲後遭到生擒。（路透）
在卡拉卡斯，群眾高舉委內瑞拉總統馬杜洛的肖像參加遊行，要求釋放馬杜洛。在此之前，他與妻子弗洛雷斯在美國對委內瑞拉發動空襲後遭到生擒。（路透）

在美國總統川普宣稱美國計畫接管委內瑞拉數小時後，接下來究竟由誰主導仍是個未知數。周一市場開盤，布蘭特原油期貨下跌1.2%，史坦普500指數期指小漲0.1%。

以下是本周開盤前，最值得留意的五件要聞：

●川普閃擊逮捕馬杜洛：美方接管石油資源 行政權暫留委國現體系

當川普口中將和華府合作「讓委內瑞拉再次偉大」的副總統羅德里格斯，譴責這項干預行為是「野蠻行徑」和「綁架」。至於被拉下台的委內瑞拉總統馬杜洛則是以被告囚犯的身分，身處飛往紐約的航班上。

川普接受「大西洋月刊」訪問時表示，若羅德里格斯不「做正確的事」，可能將「付出極其沉重的代價」。

令局勢更顯混亂的是，白宮對於管理這個擁有約 3000 萬人口產油國的具體內容，幾乎未提供細節。國務卿盧比歐告訴CBS，美國將利用石油「登船檢查」（quarantine）手段，從委內瑞拉新領導層手中取得美方訴求。據悉盧比歐在這場可能重塑拉丁美洲局勢、使其轉向對華府有利的行動中，正扮演主導角色。

目前尚未有派遣美國軍隊或行政人員進駐委內瑞拉的明確計畫。但川普暗示他正密切關注該國的石油資源，表示美國將「在委內瑞拉維持與石油相關的實質影響力」。這可能表示目前在制裁豁免下仍於委內瑞拉營運的雪佛龍（Chevron），以及其他美國大型石油公司，將扮演更重要的角色。

●OPEC+ 產量計畫按兵不動：無視政局動盪 首季維持穩定供油盤算

OPEC+ 決定維持在第1季暫緩增產的計畫。目前全球市場正面臨供應過剩，且等待情勢明朗，以判斷美國生擒委內瑞拉領導人馬杜洛的震驚舉止是否會衝擊供應。

以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的核心成員周日達成協議，將維持產量穩定至3月底，延續11月首度做出的決定，即暫停去年那一連串的快速增產行動。與會代表表示，他們在10分鐘的視訊會議中並未討論委內瑞拉議題。

●美股開年漲勢晶片股撐場 台積電 ADR 股價攀歷史新高

晶片股2日走高，在大型科技股大多走弱之際，撐起美國股市2026年開年頭一日漲勢。在拉斯維加斯消費電子展（CES）登場之前，AI晶片股和資料中心概念股率先大漲，台積電DR漲逾5%，股價攀上歷史新高。

受到科技股表現遜色所累，史坦普500指數幾經震盪後，2日收盤小漲0.2%，那斯達克綜合指數跌不到0.1%。除Nvidia輝達(另稱英偉達)外，「科技七雄」全面下跌。道瓊工業指數上周五上漲319點，漲幅0.7%，卡特彼勒（Caterpillar）和波音等實體經濟股帶動走高。

晶片股成為當天科技股的最大亮點，費城半導體指數在美光（Micron）和艾司摩爾（ASML）領軍下強彈4%，美光大漲10.5%，艾司摩爾彈升8.8%。台積電ADR也大漲5.2%收在歷史新高價，輝達漲1.3%。

●CES來了 AI 雙巨頭大拚場 市場關注筆電、折疊機、機器人等新題材

美國消費性電子展（CES）將於6日至9日於拉斯維加斯登場，新消息和發表會最快從4日陸續展開。今年展覽預料將會看到更多筆電、智慧家庭、電視和穿戴裝置等日常產品，整合AI技術的落地運用，機器人也是關注焦點，甚至會有人形機器人亮相。

輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰，都將在開展前一天發表專題演講，兩大AI天王天后CES大拚場，業界看好將打響2026年AI市場第一砲。

●李在明時隔6年重啟南韓總統訪中行程

南韓總統李在明已抵達北京，展開上任後為期四天的首次訪陸行程，包括周一和國家主席習近平的會面並前往上海的訪問。李在明是自 2019 年以來，首位前往中國訪問的南韓在任總統。

李在明的出訪正值區域外交的敏感時刻。日中關係急劇惡化，台灣問題的緊張局勢也持續升溫。在此局面下，首爾有意將自己定位為停者，同時也極力避免被捲入大國間不斷加劇的競爭。

李在明：中國是朝鮮半島和平與統一重要夥伴

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台

美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

2025-12-28 19:58
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

