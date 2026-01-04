中國版AI功能灰測傳聞發酵 蘋果出面澄清還未正式上線

美國蘋果公司的中國「國行版」AI近日再傳新消息。近日，中國網路上盛傳蘋果已在中國啟動國行版iPhone的AI功能測試引發市場關注。蘋果技術顧問對此澄清，蘋果智能（Apple Intelligence）相關功能目前尚未在中國正式上線。（路透）

美國蘋果公司的中國「國行版」（國際品牌為中國市場定制生產的產品）AI 功能近日再傳新消息。紅星新聞指出，近日網路上盛傳蘋果已在中國啟動國行版iPhone 的AI功能測試引發市場關注。對此，蘋果技術顧問澄清，蘋果智能（Apple Intelligence）相關功能目前尚未在中國正式上線。

界面新聞報導，1月4日，中國多位科技部落客及用戶爆料稱，部分中國的「國行版」iPhone在升級至特定系統版本後，出現「Apple智能與Siri」相關功能入口，桌面新增「圖樂園」等AI應用圖示。不過，實際測試顯示，相關功能限制明顯，包括AirPods即時翻譯等核心功能仍尚未啟用。

針對上述情況，有蘋果技術顧問表示，目前官方並未接獲任何「國行版」AI功能上線的通知。該名技術顧問指，若用戶希望體驗包含AI在內的新功能測試版本，可加入蘋果Beta版軟體計畫。他並稱，蘋果所有新功能均須經過測試後，才會正式上線，建議可隨時關注相關測試內容是否有更新。

21世紀經濟報導則提到，另有蘋果的技術顧問回應稱，截至1月4日，蘋果智能仍未正式在中國上線，後續若有進一步進展，將透過蘋果官網發布相關資訊。該明人士同時說明，由於AI算法對硬體要求較高，目前僅iPhone 15 Pro及更新機型具備支援條件，iPhone 15的硬體尚未達標。他還提醒，部分用戶透過第三方軟體繞過系統限制、強行開啟AI功能，可能對資金及帳號安全造成風險。

另，紅星新聞指，iOS 系統並不存在所謂「灰度測試」機制，新功能通常僅會先於測試版系統中推出，待穩定後才會在正式版系統上線，因此在中國網上流傳的「國行版AI已開啟灰測」說法可信度並不高，個別用戶收到相關提醒，更可能與此前使用第三方工具強行開啟AI功能有關。

報導並稱，從蘋果官網顯示，蘋果智能目前僅支援iPhone 15 Pro系列及後續機型。早在2025年11月底，蘋果官網就曾上線過國行版蘋果智能「分享正式投訴」頁面。

據悉，蘋果智能為蘋果自行開發的人工智慧技術。去年5月，美國知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）曾指，蘋果AI有望在iOS 18.6系統中於中國啟用部分功能，並由阿里巴巴與百度提供相關技術支援。去年10月，蘋果執行長庫克訪問上海時也曾稱，蘋果智能正努力進入中國市場，相關功能仍需完成具體的監管流程。