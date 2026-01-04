我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美出兵委內瑞拉掀入侵巴拿馬比較 兩大強人碰巧皆1/3落網

魯比歐：委內瑞拉領導層若做正確決定 美方願合作

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

記者黃雅慧／即時報導
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部國防部的相關審查，獲准在全球範圍內銷售與應用。經過近一年的技術澄清與溝通，最終成功通過審批，黑芝麻智能也成為中國國內「唯一」通過此類審查的企業。

IT之家報導，通過審查標誌著A2000晶片正式進入規模化應用階段，將為高階智能駕駛的商業化落地提供核心算力支持。

據悉，華山A2000晶片基於7nm先進工藝打造，集成高性能 CPU、GPU、NPU 及多種專用計算單元，實測性能媲美當前全球頂尖的智駕晶片。該晶片支持全 FP16/FP8 浮點及 INT4/INT8/INT16 等多種精度計算，並搭配成熟的 AI 工具鏈 BaRT，可實現從模型訓練到部署的全流程高效開發。

A2000晶片於2025年1月流片成功，且於去年CES展上首度亮相，當時號稱要以更高算力、更強性能賦能汽車產業。但也因其超高性能而受到美方審查。

此外，A2000可支持車企及第三方進行自研方案的開發與部署。黑芝麻智能表示，將持續與產業夥伴深化合作，加速 A2000 在整車項目中的量產應用，共同推動智能駕駛技術向更高階、更普惠的方向發展。

商務部 國防部 AI

上一則

業者為提振買氣 去年高達40%精品降價出售

延伸閱讀

美國行動遭批侵犯主權 旅外委內瑞拉公民為川普辯護

美國行動遭批侵犯主權 旅外委內瑞拉公民為川普辯護
台積電美廠毛利比台灣低了近8倍 分析師這樣說

台積電美廠毛利比台灣低了近8倍 分析師這樣說
抖音翻版？中資「瀚孚光電」被逼剝離涉美晶片資產

抖音翻版？中資「瀚孚光電」被逼剝離涉美晶片資產
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

2025-12-28 19:58
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20

超人氣

更多 >
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎