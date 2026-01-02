我的頻道

韓國真航空客機起飛前冒煙緊急疏散…今日你應知道5件事

英式中國菜襲捲TikTok 老美納悶為何有薯條與咖哩？

新加坡受惠AI熱Q4表現強勁 2025年GDP成長達4.8%

中央社新加坡2日綜合外電報導
新加坡政府今天公布的初步資料顯示，受益於製造業強勁增長以及全球的AI相關產品熱潮，星國2025年第4季經濟年增率為5.7%，帶動全年GDP成長率達4.8%，創2021年以來新高。圖為新加坡金融區。中央社
新加坡政府今天公布的初步資料顯示，受益於製造業強勁增長以及全球的AI相關產品熱潮，星國2025年第4季經濟年增率為5.7%，帶動全年GDP成長率達4.8%，創2021年以來新高。

路透報導，新加坡貿易與工業部指出，2025年經濟成長率為4.8%，不僅高於去年11月預測的4.0%左右，更明顯超出先前預估的1.5%至2.5%區間。

根據新加坡貿工部，2026年國內生產毛額（GDP）成長率預估落在1.0%至3.0%之間。

貿工部發布新聞稿表示，2025年「第4季經濟成長主要受惠於生物醫學製造業和電子業聚落的產出擴張」，科技業成長則得益於「對人工智慧（AI）相關半導體、伺服器及伺服器相關產品的需求持續保持強勁」。

新加坡華僑銀行（OCBC）經濟學家Selena Ling談到，2025年對星國而言是「令人驚豔的一年」，星國2024年經濟成長率也達4.4%。

她分析道，2025年經濟成長率較原先預期大幅上修，「這樣的成果令人印象深刻，顯示全球經濟與出口需求具備韌性，部分企業在對等關稅壓力來臨前提前拉貨，以及關鍵產業普遍出現成長」。

新加坡 AI 人工智慧

