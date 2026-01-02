我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

2026年開紅盤 科技股領軍衝鋒 台積電ADR大漲近5%

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在科技股大漲的率領下，美股三大指數2026年第一個交易日同步上漲。路透
在科技股大漲的率領下，美股三大指數2026年第一個交易日同步上漲。路透

在2026年的第一個交易日，美股大盤史坦普500指數2日早盤開出紅盤、那斯達克指數也上漲1%，反映科技股力圖延續去年累積的強勁動能。

道瓊工業指數早盤由紅翻黑，跌0.4%、史坦普500指數漲0.4%、費城半導體指數跳漲4%、台積電ADR延續台股交易的凌厲氣勢，大漲近5%。

若史坦普500指數收盤仍延續早盤升勢，將扭轉近三年來全年第一個交易日收跌的頹勢。不過，根據Bespoke投資集團，1950年以來，新年第一個交易日的走勢未出現明確的趨勢，約有48%的機率收紅。

2025年的AI飆股輝達、早盤漲近3%。蘋果、字母也同步走高。特斯拉去年第4季交車量下滑近16%，不如市場預期，全年交車量也減少近9%，總數遠遠落後比亞迪，但早盤無視利空，上漲0.8%。

另外，在線家居用品商Wayfair，以及高端家具零售商RH的股價，分別上漲7%，得益於美國總統川普跨年夜宣布，將原定上調的部分家具關稅延後一年實施。

華爾街策略師預期，美國股市在2026年仍有望續漲。根據CNBC對市場策略師的調查顯示，對史坦普500指數的全年平均目標價為7,629點，意味著仍有約11.4%的上漲空間。

史坦普500 特斯拉 費城

上一則

甲骨文現金吃緊有何解？媒體：質押晶片籌措銀彈再買晶片

下一則

特斯拉上季交車不如預期 痛失電動車龍頭寶座 股價反漲2%

延伸閱讀

美股散戶除了逢低買進 還用「這招」打敗華爾街

美股散戶除了逢低買進 還用「這招」打敗華爾街
美股連三年飆漲 第四年還能「複製貼上」嗎？三條件一次看

美股連三年飆漲 第四年還能「複製貼上」嗎？三條件一次看
巴菲特卸任執行長 波克夏60年狂漲6.1萬倍

巴菲特卸任執行長 波克夏60年狂漲6.1萬倍
美股2025封關收黑 但三大股指全年漲幅強勁

美股2025封關收黑 但三大股指全年漲幅強勁

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰