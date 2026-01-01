我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

編譯季晶晶／即時報導
川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞2025年12月31日抵達海湖莊園跨年活動現場。(路透)
川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞2025年12月31日抵達海湖莊園跨年活動現場。(路透)

根據彭博億萬富豪指數，全球前500大富豪的財富2025年暴增2.2兆美元，總資產達到11.9兆美元，創歷史新高。

AI熱持續支撐美國大型科技股，引領這波財富增長。光是甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等八位富豪，就貢獻了近四分之一的成長，不過他們的占比已比去年下降。、

不只美國，全球市場都在漲。史坦普500指數全年上漲16%，但漲幅不及英國富時100指數的20%和香港恆生指數的31%。

貴金屬、稀土等資產類別也表現出色，讓相關富豪如澳洲礦業大亨萊因哈特（Gina Rinehart）與智利Luksic家族今年身家各自增加數十億美元。

加密貨幣原本也氣勢如虹，但10月開始的暴跌，使得溫克勒佛斯兄弟（Winklevoss twins）、趙長鵬，以及微策略（MicroStrategy）執行長塞勒（Michael Saylor）等富豪的財富縮水。

以下是彭博億萬富豪指數整理的年度大贏家與輸家。

贏家

艾利森（淨資產2,498億美元，年增577億美元）：81歲的艾利森透過舉債推動AI建設、擔保兒子收購華納兄弟、主導星門計畫，並投資TikTok美國業務，未來還可能再重塑其財富版圖。

馬斯克（淨資產6227億美元，年增1903億美元）：在華府推動政府瘦身引發政治反彈拖累財富後，馬斯克與川普決裂離開白宮，其身家隨SpaceX估值突破6000億美元反彈，且特斯拉新薪酬方案為他鋪墊了成為全球首位兆元富豪之路。

萊因哈特（淨資產377億美元，年增126億美元）：這位澳洲首富在全球稀土爭奪戰中，透過漢考克勘探公司（Hancock Prospecting）建構海外最大稀土版圖，她還因為投資川普媒體並增加持股而顯著受益。

川普及其家族（淨資產68億美元，年增2.82億美元）：藉川普競選連任期間，川普家族廣泛參與交易、推廣同名迷因幣並創立加密平台，財富於15個月內激增約七成。他的4.64億美元民事詐欺罰款在上訴後遭撤銷，也大有助益。

輸家

前菲律賓首富維拉爾（Manuel Villar，淨資產100億美元，年減126億美元）：他旗下房地產公司Golden恢復交易後股價暴跌逾80%，逾180億美元數日內蒸發殆盡。該公司先前因未提交財報而停牌，也涉及土地交易重估爭議。

液化天然氣供應商Venture Global共同創辦人彭德與塞布爾夫妻（Bob Pender and Mike Sabel，各人淨資產70億美元，各自年減177億美元）：IPO原是崛起良機，但因需求疲軟、業績失利及仲裁敗訴，股價暴跌逾七成。

美團共同創辦人兼董事長王興（淨資產79億美元，年減35億美元）：美團11月公布近三年來首見單季虧損後，加上內需疲軟及同業競爭加劇，身家年減逾30%。

塞勒（淨資產38億美元，年減26億美元）：他的微策略公司率先採用比特幣作為資產負債表核心。比特幣價格年初狂漲，但10月後回落，使微策略股價腰斬，塞勒身家自高點回落近60億美元。

川普 馬斯克 稀土

保加利亞成為歐元區第21國 歐盟肯定重要里程碑

長鑫科技在上交所IPO 中國迎記憶體晶片第一股

