我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露明州福利詐騙的23歲獨立記者早在16歲就叱吒社群媒體

H-1B簽證費增至10萬恐打到最高院…今日你應知道5件事

台積電宣布2奈米量產 全球最先進製程擴大領先優勢

中央社新竹30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電。(歐新社)
台積電。(歐新社)

晶圓代工廠台積電在官網宣布，2奈米製程技術如期於2025年第4季開始量產，採用第一代奈米片電晶體技術，位於高雄的晶圓22廠是2奈米製程的生產基地。

台積電近日更新官網內容，表示2奈米如期於2025年第4季量產，台積電並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，持續進行2奈米製程技術效能提升。

台積電指出，2奈米技術將成為業界在密度和能源效率上最先進的半導體技術，2奈米技術採用奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。因持續強化2奈米及其衍生技術的策略，將進一步擴大台積電的技術領先優勢。

與3奈米的N3E製程相比，在相同功耗下台積電2奈米速度增加10%至15%；在相同速度下，功耗降低25%至30%，同時晶片密度增加大於15%。台積電也將推出N2P製程技術做為2奈米家族的延伸，計劃2026年下半年量產，支持智慧手機和高效能運算應用。

三星Exynos 2600處理器是首款採用自家2奈米全環繞閘極（GAA）量產的晶片，初期良率估為50%，隨著良率提升，量產數目也增至每月5萬片。英特爾（Intel）18A製程技術相當於台積電2奈米製程技術，良率不斷提升，將以18A製程量產自家的Panther Lake處理器。

台積電 英特爾 三星

上一則

展望2026…AI晶片業仍將迎接強勁成長 但有這些挑戰

下一則

布達佩斯淪垃圾級評級 穆迪：與中央政府財務爭議所致

延伸閱讀

防堵三星？外媒傳台積電亞利桑納廠 3奈米製程將提前一年投產

防堵三星？外媒傳台積電亞利桑納廠 3奈米製程將提前一年投產
受惠AI應用火熱 台積電明年拚最旺Q1

受惠AI應用火熱 台積電明年拚最旺Q1
台積電設廠效應發酵 北鳳凰城房價翻漲

台積電設廠效應發酵 北鳳凰城房價翻漲
台積電熊本設廠 日媒：當地部分居民仍擔心影響地下水

台積電熊本設廠 日媒：當地部分居民仍擔心影響地下水

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了