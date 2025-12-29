AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）
儘管人工智慧（AI）懷疑論者認為該領域估值過高，美銀（BofA）分析師斷言，AI產業只有走到十年轉型期的「中間」，全球半導體銷售明年預期突破1兆美元，並看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。

美銀分析師艾爾亞（Vivek Arya）在「2026年度預測：顛簸但樂觀」的報告中指出，全球半導體銷售明年將年增30%，最終突破1兆美元的新里程碑。他深信具備「可由利潤結構量化的護城河」的公司，認為2026年半導體六大首選股分別為輝達、博通、科林研發、科磊、亞德諾半導體（Analog Device）和益華電腦。

美銀估計，AI資料中心系統的整體潛在市場（TAM），將在2030年前突破1.2兆美元，意味複合年均成長率為38%，光是AI加速器的商機就可能達到9,000億美元。

但市場依然謹慎，因為AI資料中心成本高昂。美銀指出，一座典型1GW（百萬瓩）設施的資本支出，動輒超過600億美元，約一半用於硬體。艾爾亞則樂觀認為，目前支出兼具「進攻與防守」的性質，也就是說，科技大廠為了維持現有版圖，不得不投資。

艾爾亞也警告，不該拿輝達和傳統晶片廠比較，因為相較一顆2.4美元的普通晶片，輝達的繪圖處理器（GPU）要價約3萬美元。他說，輝達的自由現金流預計在未來三年達到5,000億美元，且在考慮並納入預期成長率後，估值「仍非常便宜」。輝達目前本益成長比（PEG）約0.6倍，遠低於史坦普500指數的近2倍。

博通方面，受到客製化特殊應用晶片（ASIC）帶動，該公司近來已從零組件供應商轉型為AI基建的支柱。Google和Meta為減少對輝達依賴，已開始轉向博通。高盛分析師James Schneider將博通視為AI榮景的關鍵軍火商，給予450美元的目標價。

艾爾亞承認，通往1兆美元里程碑的路途「並非一帆風順」，且沒有任何一檔股票「毫無風險」，但上述六檔股票入選的主因在於市占率優勢，一般在70%-75%上下。

