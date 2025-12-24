Nvidia年底反彈在望…2026運勢緊盯2大OpenAI進展

人工智慧（AI）熱門股輝達（Nvidia）股價似已脫疲翻醒，已一連四個交易日收高，這預示在輝達領軍下，史坦普500指數年底有望攻上7,000點。路透

美股「耶誕老人行情」正蓄勢待發嗎？史坦普500指數23日寫下2025年第38次收盤新高紀錄，人工智慧（AI ）龍頭股輝達 （Nvidia）股價似乎也脫疲翻醒，已一連四個交易日收高，這預示在輝達領軍下，史坦普500指數年底有望攻上7,000點。

據Fundstrat技術策略長紐頓研判，一波反彈行情即將發動，而輝達未來數周可望表現突出，這對美國股市有重大意義。他說：「上周五輝達一舉突破10月的下降趨勢線，成交量也擴大至數周高點。上周初步的突破，許多投資人也許沒注意到；但本周持續上攻，對輝達乃至科技股而言，肯定是令人鼓舞的發展。」

紐頓指出，輝達下一個技術阻力關卡在196美元附近，然後是212美元；若是周線能收在212美元之上，有助於在未來六至八周漲到逼近220美元。之後，可能遭遇重大阻力而停滯不前，使輝達和許多半導體股拉回整理，頹勢可能延續至明春。

不過，就近期而言，紐頓預期科技股反彈行情在望，縱使追蹤那斯達克的景順QQQ信託基金最近表現失色，輝達近日股價翻揚，應有助那指在年終時節衝高。

紐頓表示，在輝達股價翻揚的兩天前，紐頓就提醒客戶轉折點將至，輝達股價可望在12月下旬觸底，然後向上攻堅直到2026年2月。就技術面而論，他認為「這種情況看來已在本周發生」。

他指出，史坦普500指數已向上突破6,903點這個重要技術價位，預示今年底可能收在7,00049以上。他建議緊盯QQQ接下來的兩大阻力點：627和637。他還說：「目前，我相信，持續做多是對的，任何小幅拉回即逢低承接買點。」

2026展望：OpenAI 新GPT模型、資料中心是試金石

輝達2025年迄今股價已躍漲40.9%，但仍比10月29日每股207.04美元的收盤新高價位低8.6%，主因是投資人對AI支出疑慮揮之不去。

但Argent資本管理公司基金經理人艾爾布洛克預期，未來一年，算力仍將供不應求。

他也列舉兩大原因，說明尚未看到令人憂慮的AI泡沫。一，供應鏈出現缺貨情況，例如記憶體晶片。二，製造全球大多數先進晶片的台積電，仍僅保守地擴充產能，所以將持續享有訂價權，進而賦予 輝達、蘋果等客戶訂價權。

艾爾布洛克並預期，OpenAI新版GPT大型語言模型（LLM）可望在2026年頭幾個月推出，可能是市面上第一批以輝達最新型Blackwell晶片訓練的AI模型，若這些模型的品質、功能大幅提升，對輝達意義重大。

Gabelli Funds基金經理人貝爾頓也同意，OpenAI的新GPT模型和後續的效能評鑑，對Nvidia至關重要，如果新模型十分成功，將意味輝達領導地位鞏固。

貝爾頓預期，市場對OpenAI新GPT模型的反應，可與最近Google「Gemini 3」AI模型引起的熱烈回響相提並論。「Gemini 3」的一系列基準效能測試結果優異，號稱超越OpenAI的GPT-5.1和Anthropic的「Claude Sonnet 4.5」。

「Gemini 3」是以Google和博通聯手開發的客製化晶片訓練，令市場對輝達繪圖處理器（GPU）凌駕ASIC（特殊應用積體電路）晶片的競爭優勢起疑。

但貝爾頓認為，市場對「Gemini 3」的反應，與其說擔心輝達晶片遭遇Google張量處理器（TPU）這類ASIC晶片競爭，不如說與Google Gemini槓上OpenAI的ChatGPT更有關，只是OpenAI遭遇威脅連累了包括輝達在內的OpenAI供應商罷了。

貝爾頓說，客製化晶片不至於對輝達構成真正的競爭威脅，一大因素是每家公司的自研晶片專為自家系統客製，輝達Blackwell晶片則屬通用性質，因此能妥善支援眾多不同的資料中心。

他說：「我認為，輝達仍會是任何客戶的第一選擇。其他晶片將適用於少數的客戶。」

貝爾頓並指出，未來數月，市場也將密切關注OpenAI下一批「星門」（Stargate）資料中心的興建進展，從中窺知布建AI資料中心的財務情況。OpenAI的2026年度經常性收入（ARR）目標，以及下一輪募資情況，將是關注焦點。

他說，只要這些指標朝正確方向前進，就有助於減輕投資人疑慮，進而確認輝達的競爭優勢仍穩固。