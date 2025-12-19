我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

AI股氣數盡？野村策略師：各種批判皆「獲利了結」藉口

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年漲勢最凌厲的重量級AI指標股，例如輝達（Nvidia），本周股價重挫，反映投資人局部調節持股，獲利了結，換股操作。路透
2025年漲勢最凌厲的重量級AI指標股，例如輝達（Nvidia），本周股價重挫，反映投資人局部調節持股，獲利了結，換股操作。路透

自12月初以來，美股標普500指數就一直在180點區間範圍內上下震盪，未能一鼓作氣突破新高。一大因素是，2025年漲勢最凌厲的人工智慧（AI）指標股，例如輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）等，最近紛紛重挫，小型熱門股如CoreWeave、能源和量子運算概念股，近幾周來也摔落近期低谷。

一些投資人擔心，這種動能股走勢反轉的現象，可能預告股市氛圍持續惡化，對AI概念股尤其改觀，而這對2026年美股後市是凶兆。

年底動能股拉回是常態

野村跨資產策略師梅林加則認為，年終時節，動能股拉回整理其實是常態，AI股還沒到氣數已盡的時刻。

梅林加接受MarketWatch訪問時說：「AI成長階段已轉向『成年』期，近幾周進入『動盪』領域，市場正從早期的資本支出狂熱過渡到成熟期，變得更嚴格評估這種投資主題。」

他表示，投資人以更批判的觀點，評估AI產業的資產負債表、潛在投資報酬、可能的利潤壓縮，以及能源瓶頸等問題，是好事一樁。

減持原因單純：獲利了結

但梅林加指出，這種對AI展望存疑的思考論述，基本上只是用來解釋一種單純的投資行為：股價大漲後獲利了結。

他寫道：「在一年的這個時節，『領導股逆轉』是眾所周知的現象。過去30年來，以1年期動能因子（momentum factor）變動幅度的中間值來看，12月是最糟的月份。」

根據1995年以來的歷史資料，動能因子12月平均拉回1.1%。2016年迄今，動能因子回跌幅度取中間值更達到2.7%。梅林加指出，這反映交易員為「元月效應」現象調節原先大漲的領先股，準備迎接原本的落後股在新的一年發動漲勢。

賣權賣盤出籠預示轉機將至？

換句話說，投資人把2025年贏家股當成提款機，減持這些股票降低曝險的同時，也拿售股所得轉進2026年可望隨經濟轉強受惠的股票。

梅林加強調，賣掉一些2025年贏家股，未必表示投資人完全拋棄AI相關股票。他指出，從選擇權市場活動可看出，周三美股重挫時，AI指標股博通、Google母公司Alphabet和輝達的賣權（put）也湧現一波賣盤。脫售賣權，顯示交易員認為這些股票再跌的空間有限，可能預示「轉折點」不遠了。

AI 美股 博通

上一則

AMD在中業務如何發展？中國商務部長會見蘇姿丰

下一則

AI股重振旗鼓 四大指數走高 甲骨文因TikTok交易強漲5.6%

延伸閱讀

Nvidia董事瓊斯出售逾30年持股 套現逾4400萬元

Nvidia董事瓊斯出售逾30年持股 套現逾4400萬元
路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查

路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查
Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇
今年最強亞幣出爐 馬元泰銖強升逾8% 這國挾AI題材明年續俏

今年最強亞幣出爐 馬元泰銖強升逾8% 這國挾AI題材明年續俏

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡